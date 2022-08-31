【重新出發】省級政協聯誼會推出「同心圓計劃」　協助反修例入獄青年配對就業就學機會

▲ 港區省級政協委員聯誼會會長施榮懷（右）及香港政協青年聯會主席鄧灝康（左）於8月30日與其中一名獲「同心圓計劃」協助的青年行仔（化名，背向鏡頭者）會面。（港區省級政協委員聯誼會提供）

港區省級政協委員聯誼會及香港政協青年聯會，今年年初推出「同心圓計劃」，協助涉及2019年反修例案件被判刑、並願意改過自新的青年重新出發。計劃推行至今大半年，透過懲教署轉介，已為年青人配對合適的就業及就學機會。

港區省級政協委員聯誼會會長施榮懷及香港政協青年聯會主席鄧灝康，昨日與其中一名受助青年會面。

21歲的行仔（化名），2019年參加未經批准集會時被捕，判入更生中心半年，在「同心圓計劃」協助下，完成服刑後獲安排到一間大型社福機構擔任培訓生半年，協助文書處理及傳訊工作，他將重返校園，繼續學位課程。

行仔在會面期間表示，當時在社會氣氛及朋輩討論的影響下，參與未經批准集會，被捕後令母親擔心不已，行仔亦十分後悔。原本正修讀學士課程的行仔犯事後休學，他本來擔心休學期間難以尋找工作，透過「同心圓計劃」協助下，獲社福機構聘用，更有機會做文職工作。

行仔表示：「感激『同心圓計劃』讓我有機會重新投入社會，令我重回正軌、找到合適工作，能令媽媽安心」。在懲教署協助下，行仔將會重返大學校園繼續修讀學位課程，他形容能重返校園感覺踏實，希望重新出發，未來有更好的工作機會。

施榮懷表示︰「很高興得悉『同心圓計劃』的受助個案痛改前非，證明年青人即使犯錯，只要社會給予機會，多加引導，他們就會重回正軌。獲益的亦非只犯事的年青人，而是他們整個家庭，社會亦能更穩定。這正是『同心圓計劃』的宗旨，希望社會以最大限度、拉長包容多樣性的半徑，畫下同心圓，同為香港發展努力。」

鄧灝康表示︰「習近平主席7月訪港時，寄語我們要特別關心關愛年青人，幫助廣大青年解決不同困難，『同心圓計劃』正是協助曾犯事但願意改過的青年，令他們承擔法律後果之後，亦會獲得社會的接納及支援。」

他續指，「同心圓計劃」會繼續為願意改過自新的青年配對就學就業的機會，協助他們重新出發，正積極研究擴展其他支援，詳情稍後公布。

2019年反修例風波，有超過2,000人被控，400多人現正還押或服刑中，當中大約兩成為21歲或以下的青少年。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明