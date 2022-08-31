【開學】多校開學前1日請人　聖安當女書院急聘中文老師要求明日開學日上班

▲ 油塘女校聖安當女書院今日（8月31日）在招聘網站註明「急聘」中文科教師。（學校網頁圖片）

9月1日開學日前夕，仍有多間學校登招聘廣告請人。其中油塘女校聖安當女書院今日（8月31日）在招聘網站註明「急聘」中文科教師，並要求應徵者在明日即時上任。TOPick已致電校方查詢，暫未獲回覆。

據聖安當女書院今日刊登的招聘廣告，題為「中文科學位教師（急聘）」，列出要求學歷為大學畢業或以上程度、主修中國語文；能教導各級中國語文、中國歷史及普通話科，必須已通過教師語文能力評核（即基準試）；如能教授宗教科及已完成認可課程更佳；具有教育文憑及有關資歷優先考慮；應徵者須進行「性罪行定罪紀錄查核」，並通過《基本法》測試並取得合格資格。

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記者：馮琪雅