【開學】至少14校開學前夕請人　聖安當女書院急聘中文教師要求翌日開學日即上班

▲ 油塘女校聖安當女書院今日（8月31日）在招聘網站註明「急聘」中文科教師。（學校網頁圖片）

9月1日開學日前夕，多間學校教師團隊仍未完成「埋班」，油塘女校聖安當女書院今日（8月31日）才登廣告「急聘」中文科教師，更要求應徵者明日開學日即時上班。本報統計至少14間中小學在開學前兩日內仍在刊登招聘廣告，以英文科教師最缺人，有工會估計有獲聘教師臨時悔約，令學校失預算臨時請人。另有中學校長稱，教師團隊已齊人，但鑑於移民潮下不時有教師中途離職，故特意預早增聘多1名英文教師。

本報翻查其中1個熱門招聘網站，發現至少14間中小學在昨、今日（8月30及31日）刊登招聘廣告，大部分註明聘請新學年（2022/23學年）常額或合約教師，涉及至少18個職位空缺。最缺人的是英文科，有6間學校仍在請人；其次為數學科，涉及3間學校；其他招聘廣告主要涉及中文科、常識及音樂教師等；當中未計助教或外籍英語教師（NET）的招聘廣告。

其中油塘津貼女校聖安當女書院今日刊登招聘廣告題為「中文科學位教師（急聘）」，可9月1日即時上任，要求應徵者學歷為大學畢業或以上程度、主修中國語文；能教導「各級中國語文、中國歷史及普通話科」，如能教授宗教科更佳，並註明須在《基本法》測試取得合格資格。

深水埗津中瑪利諾神父教會學校及旺角津小東華三院羅裕積小學，均在招聘英文科常額或代課教師，後者同時招聘常額中文科及音樂科教師，並要求教師本月入職。

今日才登廣告請英文科教師的北角直資培僑中學校長伍煥杰向本報表示，今年學校請人相當困難，教師「音樂椅」效應嚴重，教師們「不停轉」、甚至會突然間在學期中辭職移民，該校過去1年共流失8%教師，但已陸續補充人手，66名教師人手已「齊腳」，仍較以往8月中遲。

他透露過去大半年合共請4名英文科教師，曾在3輪面試後向10名應徵者發出取錄資格（offer），最終被6人拒絕，比例高過以往，有人表明同時獲另一間學校招手，他無奈慨歎大學畢業生也有「太多選擇」，惟盼保留更充裕人手，加上該校在初中起逐步推小班教學而「擴班」，故特意額外增聘1名英文科教師，截至今午已有10多人申請應徵。

【教師流失】開學前急請人或涉教師臨時毀約 教工會：教師須賠錢惟學校少追究 詳情即看：【下一頁】

香港教育工作者工會主席黃建豪估計，部分獲聘教師在開學前夕臨時悔約，加上今年新入職及轉職教師受到教育局新增的《基本法》測試關限影響，部分教師無法轉職，教師人手更渴市，促請當局在開學初期如10月、11月增辦多幾場測試，或容讓教師透過參加教育局舉辦《基本法》相關培訓課程取代有關測試要求。

至於上周四（25日）教育局突然宣布「解禁」，容許小學本學年起彈性聘請具「STEAM專科」資歷、未受師訓人士擔任常額教師後，國民學校及匡智松嶺第三校今日均有刊登廣告招聘小學STEAM教師。

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記者：馮琪雅