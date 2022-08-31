【危險駕駛】Tesla女司機過雙手離軚高速駕駛 網民反斥拍片者賊喊捉賊
社會 17:18 2022/08/31
電影中自動駕駛可助司機「解放」雙手，雖然自動駕駛在香港仍未「落地」應用，但有網民就拍攝到，有疑似Tesla女司機在隧道鴐駛期間放開軚盤，更可怕的是她當時正底頭玩手機，網上留言直呼危險。
有網民今日在Facebook「車cam」群組上載10秒影片，片中一名女司機正駕駛一架黑色Tesla。然而，片中的女司機雙手不在軚盤，而是在低頭按手機，未有關注路面情況。
網民紛紛留言指責該司機無視交通安全，
- 意外一次夠終身抱憾，但別累街坊
- 其實已經由朝睇電話睇到晚，有需要咁咩
- 可以1823，危險駕駛
然而，更多網民關注拍片者是否亦是司機，隨時「有口話人無口話自己」，
- 你自己咪一樣一邊揸一邊揸
- 司機你怎麼可以一直開著車，一直在拍攝？也違規違紀違法啊！
- 一路揸車一路昅女，你仲危險
有網民則為拍片者辯護，認為拍片者不一定是司機，
- 後座（影）得唔得先
- 後座嗰個伸前隻右手都影到
- 似坐巴士
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責任編輯：陳梓蔚