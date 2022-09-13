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【電子奶嘴】送手機給兒子致通宵打機 媽媽沒收電話換來「我憎死你」後悔莫及

育兒經 17:52 2022/09/13

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媽媽後悔送電話給兒子導致母子關係惡劣。

上學的日子需要早睡早起，但受到放假遲睡遲起的習慣所影響，男孩早了上床卻輾轉反側無法入睡，即使媽媽已從上周五起要他早些上床，以便重新建立早睡早起習慣，但他仍未能改掉壞習慣。

有一天，男孩的媽媽在他上床一小時後入房查看，發現他竟偷偷躲在被窩裏打機。於是那夜她沒收孩子的手機，結果孩子以一句「我憎死你」作回應。

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回想起她自己在孩子放暑假時才送手機給他，只過了短短日子便變成這樣，令她傷心落淚。還記得收到手機那天，孩子心情興奮，雀躍地錫她面頰，那些印象仍歷歷在目，如今卻因為這部手機而令母子關係惡化，令她心裏很難受。

她說，孩子當天答應她提出的那些使用手機守則，但只維持了一個星期便開始變質。她以為放暑假期間不妨放寬鬆些，誰知果然如我所料，孩子是「一發不可收拾」的。

現在她決定收回手機，在我的支持下，還答應我即使他鬧情緒一段時間也不會放棄。

男孩以放暑假沒多久又開學了，嚷着不想上學，其實他的負面情緒是源自手機被媽媽沒收了。

希望朋友能堅持沒收手機行動，不要被孩子鬧兩下情緒就放棄原則啊！

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文章刊於《晴報》，原題為沒收手機 糾正孩子遲睡習慣

撰文 : 張嘉雯 《4Q教子情式》作者

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