【食物安全】7月食物安全報告合格率約99.8％　約5,300個樣本受檢11個不合格

▲ 7月食物安全報告合格率約99.8％，約5,300個樣本受檢11個不合格。（資料圖片）

食安中心今日（31日）公布上月食物安全報告，結果顯示在約5,300個完成檢測的食物樣本中，除較早前已公布的11個樣本外，其餘樣本全部通過檢測，整體合格率約百分之99.8。

11個不合格食物樣本分別為金屬雜質含量超標的一個龍蝦樣本、一個預先包裝銀鱈魚樣本及一個預先包裝白菜乾樣本；除害劑殘餘超標的一個白蘿蔔樣本、一個唐生菜樣本及一個油麥菜樣本；兩個總含菌量超標的冰凍甜點樣本；一個含孔雀石綠的鯽魚樣本；一個防腐劑含量超標的預先包裝蝦子麵樣本及一個含二氧化硫的新鮮牛肉樣本。

中心發言人表示，中心對約1,200個食物樣本作微生物檢測，約4,100個樣本進行化學及輻射水平檢測。

微生物檢測包括致病原及衞生情況指標，化學檢測則包括除害劑、防腐劑、金屬雜質、染色料及獸藥殘餘等。輻射水平檢測包括從不同地區進口的食物中抽取樣本測試放射性銫和碘的含量。

檢測樣本包括約2,100個蔬菜、水果及其製品樣本；約300個穀類及穀類製品樣本；約400個肉類、家禽及其製品樣本；約800個奶類、奶類製品及冰凍甜點樣本；約800個水產及其製品樣本；及約900個其他類別的食物樣本（包括飲品、烘焙食品及零食等）。

中心已跟進以上不合格樣本，包括通知涉事商戶有關化驗結果、指令有關商戶停售相關問題食物和追查問題食物來源等。

發言人提醒業界應確保其提供的食物適宜供人食用和符合法例要求，消費者則應光顧可靠的商鋪及保持均衡飲食，以減低風險。

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記者：黃穎津