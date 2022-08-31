【環保回收】環保三輪車走訪多區回收奶粉罐　免費換風車音樂盒DIY包【附回收點】

▲ 環保三輪車將於9月一連4個周末，走訪多區回收奶粉罐。（有關機構提供）

BB飲完的奶粉罐丟掉可惜，惟回收點不足，乳製品牌荷蘭皇家菲仕蘭繼去年首創的智能奶粉罐回收機後，再以環保物料打造了三輪車，於9月一連4個星期六走到街頭回收何品牌的奶粉罐，更可即場領取木製風車音樂盒DIY工具包一份。

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去年推出的智能奶粉罐回收機備受家長歡迎，直至今年7月，已成功回收超過2.6萬個奶粉罐，比上半年增長85%。而回收機於今年8月31日起陸續回廠，進行年檢及維修，故菲仕蘭新推出「菲」常愛地球回收計劃，以流動回收站形式擴大回收地點範圍，並增加每個回收點的容量。

9月一連4個周末進行

首先將於9月一連四個星期六推出的升級再造三輪車，走入4區街頭回收任何品牌奶粉罐。升級再造三輪車由本地社區設計團隊樂在製造以可持續設計理念，利用回收木板、回收奶粉罐及環保物料等組裝而成。小朋友更可即場試玩由回收奶粉罐製成的自動機械鼓，只要搖動把手，就可打出動感節拍。

▲ 三輪車會展示簡單的回收及廢物利用小知識。（有關機構提供）

三輪車更會展示簡單的回收及廢物利用小知識，包括如何利用家裡廢棄的奶粉罐、金屬罐或紙包等乳製品容器，升級製作成為花盆、存錢筒等有用物件，讓大家了解更多惜物環保資訊。而親臨現場更有機會得到菲仕蘭木製風車音樂盒DIY工具包一份。

▲ 親臨現場有機會得到木製風車音樂盒DIY工具包。（有關機構提供）

而於10至12月，第二階段的流動回收站將聯乘全港首間紙包飲品盒回收漿廠喵坊Mil Mill，推出全港首架回收牛牛車，向多個屋苑出發回收，更多詳情將稍後公佈。

升級再造三輪車活動詳情：

回收物品：任何品牌奶粉罐

日期及地點：9月3日 尖沙咀海防道（天橋附近）

9月10日 九龍灣臨豐街與宏照道路口（Megabox對出）

9月17日 沙田沙田站B出口天橋（往排頭村方向）

9月24日 太古康安街與康山道交界（近太古站A1出口）

時間︰下午2時至5時

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責任編輯︰林綺玲