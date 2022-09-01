【親子共讀】「無聊」繪本不無聊　幼兒教育專家解讀吉竹伸介《脫不下來啊！》

▲ 啟文幼稚園學術顧問伍寶珠博士，解讀吉竹伸介的繪本《脫不下來啊！》。（經濟日報資料圖片）

筆者因工作關係，經常會為2至6歲幼兒選擇不同的繪本，當中的原則是適齡、適量、適度。也就是說，繪本的內容會選擇適合該年齡層可以明白的作品；亦會選擇適合該年齡層閱讀的分量，即不會過長或太短；更會選擇適合該年齡層閱讀的深淺度，即不會太深奧亦不會太顯淺。這個原則看似簡單，但實行起來確實需要一點「功力」。曾有家長與筆者分享，不甚明白日本繪本作家吉竹伸介的《脫不下來啊！》有甚麼優秀的地方，反之，覺得該書無聊得很，也不懂得怎麼跟孩子共讀。

筆者倒認為這本繪本非常適合家長與3歲的幼兒共讀，因為被衣服卡住的這個生活經驗，對3歲幼兒而言很有共鳴，書內的敘述手法亦是此年齡層能理解的思想模式。而當中短小的篇幅及充滿有趣想像的情節，也就是「適量」與「適度」的表現了。

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《脫不下來啊！》故事講述一位小男孩，被上衣卡住了頭，脫不了衣服，更不知道卡住了多久。小男孩開始思考衣服被卡住了的原因，「都是因為媽媽叫我去洗澡才變成這樣的，都是媽媽不好。」衣服卡住了後，小男孩還是拼命的想辦法把衣服脫下來，在沒辦法下他忽發奇想，想與卡住了頭的衣服共存，因為小男孩認為「反正只是衣服卡住而已，和其他人沒有甚麼不同」。雖然過程中小男孩還是想到生活上一些不方便，例如飲水、小貓在他肚上搔癢怎辦，但他也一一想辦法解決了，更想到可能有別的小朋友也跟他一樣被衣服卡住，甚至因此成為好朋友。

本書有趣的地方是作者嘗試帶領我們進入一個3歲孩子的創意世界。所謂創意，其實就是孩子日常經驗加上自己特有的想像結集而成。要培育幼兒的想像力、創意力，就要多啟發他們，而閱讀這些創意、想像滿滿的作品，豐富創意輸入的元素，孩子就能結合自己的經驗，產生更多特有的創意輸出了。

家長覺得此書無聊，大概就是書中典型的媽媽太現實了，未有嘗試站在幼兒的立場思考。其實孩子的創意、想像力，很多時候在他們感到最無聊的時候，就會不自覺產生出來的。所以，多讓孩子做點無聊的事，一點也不壞啊！

全文刊登於《香港經濟日報》，原題為「如何解讀「無聊」繪本」

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