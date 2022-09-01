【TOPick親子】開學日又到喇！立即分享小朋友開學照片嬴禮品！ │ 獎品包括挪亞方舟親子門票及護脊書包 │ 立即參加

開學日又到喇！相信各位爸爸媽媽一定有為小朋友拍下「第一日返學」既照片或影片作為紀念！立即同TOPick分享小朋友開學照片贏禮品！

TOPick亦準備了小禮物給大家作為開學禮物，【最具人氣獎】冠軍可獲得挪亞方舟親子門票(一大一小)，亞軍及季軍則可獲得CharmDay護脊書包及筆袋套裝！

遞交作品：

讚好(Like) TOPick新聞 Facebook專頁

在個人Facebook頁面上載一張小朋友開學日照片，再 Tag @TOPick新聞 及 Hashtag #TOPick開學日 (請將帖子選擇 "公開")

分享給親朋好友讚好(Like)帖子，頭十名獲得最高讚好數目的小朋友將進入決賽，進入決賽者將會收到inbox通知！

參加方法：在Facebook上載一張12歲或以下子女的開學照片並 Tag @TOPick新聞 及 Hashtag #TOPick開學日

截止遞交作品日期：2022年9月1日-9月5日晚上23時59分59秒

決賽日期：2022年9月6日-9月8日晚上23時59分59秒

公佈得獎：2022年9月9日

得獎名單：hket App內「親子好去處」

決賽評審準則：請參閱下表

獎項與獎品：請參閱下表

決賽評分準則：

在2022年9月1日-9月5日晚上23時59分59秒期間頭十位獲得最多讚好(Like)的帖子將會進入決賽

小朋友照片將被刊登在TOPick網站，並會開放給讀者以點擊形式進行投票 (投票期間: 2022年9月6日-9月8日晚上23時59分59秒)

活動期間文章獲最高點擊次數的首3名參加者將可獲得禮品。(獲選標準是參照網站Google統計數據計算)

獎項 名額 獎品 【最具人氣獎】 3位

(活動期間文章獲最高點擊次數的首3名參加者，獲選標準是參照網站Google統計數據計算)

做法請參閱以下教學圖 冠軍:挪亞方舟親子門票一份 (一大一小)

亞軍及季軍: CharmDay 護脊書包及筆袋一套

獎品參考圖片：

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如有問題，歡迎查詢

電郵 (直接按👉👉👉) topick.mktg@hket.com

Whatsapp (直接按👉👉👉) 60528037



條款及細則：

-活動日期為2022年9月1日-9月8日晚上11時59分59秒，遞交者必須交齊所有參加資料方為成功參加，以官方收到的時間為準。

-參加者必須為親子關係，一位爸爸/媽媽 及 一名12歲或以下的子女。

-參加者必須遞交正確個人聯絡資料，以便通知及聯絡領獎事宜。

-每對親子只限參加一次，重複參加或參加資料不齊全將不計算。

-參賽相片必須屬於參加者本人, 每張相片只限使用一次，遞交相片中必須最少一張親子合照。

-相片不涉及任何侵權、色情、暴力、歧視、侮辱或任何敏感或不法成份。如有違規，TOPick有權取消有關相片/參加者資格。

-TOPick保留使用所有參賽相片作宣傳此活動之權利, 參賽相片有機會被TOPick刊登及報導是次活動花絮。

-得獎者將於得獎名單公佈後收到TOPick電郵通知領獎詳情。

-獎品使用詳情及期限請參閱獎品兌換信, 一切使用條款以兌換信內容為準, 不接受挑選、更換、更改或升級，如有遺失或逾期，TOPick將不會補發。

-【最具人氣獎】獲選標準是根本網站Google統計數據計算, 在比賽期內在TOPick網站，幼稚園組別及小學組別各選3位(參加者)文章獲最高點擊收看次數。

- 如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick保留一切最終決定權。