【開學】第3年疫情下開學　蔡若蓮：陽光總在風雨後

▲ 蔡若蓮今向各學校校長及教師發開學信。（蔡若蓮社交網站圖片）

新學年明日開始，教育局局長蔡若蓮今（31日）向各校長及老師發「開學信」，提到當局會密切留意疫情發展，果斷作出應變，又勉勵「陽光總在風雨後」，希望教育界同心同德，讓「孩子的教育更好一些」。

蔡若蓮升任教育局局長後首次撰寫「開學信」，她提到疫情下當局決定暫時維持半天面授課堂，指出將密切留意疫情發展，盼望各學校繼續積極推動疫苗接種，築建保護屏障。

她又說，青少年是社會未來的棟樑、「一國兩制」的接班人，學校應該從小培養學生的國家觀念、國民身份認同和民族自豪感，引領他們深刻認識國家和世界發展大勢，成為對社會有承擔，對國家有貢獻的公民。她指，當局建議學校繼續以「多重進路，互相配合」的方式，落實愛國價值觀培養，通過全面系統規劃校本學習活動，參考「國民教育-活動規劃年曆」，並結合校園日常生活，讓同學在參與中滋養家國情懷。

蔡若蓮又指，當局將進一步發展科學及創新科技教育，建立STEAM教師專業團隊；亦會透過職前、新入職、在職及晉升培訓，提升教師專業能量，同時加強入職把關。

蔡若蓮於開學信寫道：「陽光總在風雨後」，她指，新的一年，新的開始，衷心希望教育界同心同德，讓「孩子的教育更好一些」。

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責任編輯：黃悅晴