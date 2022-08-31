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【持械行劫】銅鑼灣錶行遭持槍匪逾劫逾80名錶　價值約1,000萬元

社會 17:59 2022/08/31

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銅鑼灣錶行遭持槍匪逾劫逾80名錶，價值約1,000萬元。（黃傑偉攝）

銅鑼灣鬧市發生持械行劫案，案件牽涉80至100隻名貴手錶，總共價值約1,000萬港元，確實損失仍在點算中。

港島總區重案組第二隊總督察張家榮指，事發在今日（31日）下午1時09分，4名男子進入銅鑼灣駱克道441號一間鐘錶行，用本地話表示行劫。當中3名賊人分別用一把疑似手槍、一把利刀及鐵錘指嚇店內2名職員，迫令他們交出櫥窗鑰匙。

賊人其後在櫥窗進行搜掠。並偷取80至100隻名貴手錶，價值約1,000萬元。他們在店舖內逗留約3分鐘後便即離開，並登上停泊在謝斐道的一輛私家車逃離現場。

店舖的2名職員並無受傷，在賊人離開後當即報警並啟動防盜系統。港島總區刑事部正全力追緝賊人。警方指涉案疑似手槍尚未能確定是否為真正手槍，而是否為集團作案亦是調查方向之一。

警方呼籲，如有任何人士目擊案發經過，或有任何資料提供，請致電2860 7834或9886 0043聯絡港島總區重案組第二隊。

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記者：黃穎津、黃傑偉

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