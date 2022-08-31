【罪成候判】涉6.12包圍立法會　19歲男生潛逃兩年認非法集結候判

▲ 2019年6.12立法會被包括，19男生潛逃兩年後今於東區裁判法院承認非法集結罪候判。資料圖片

大批反修例示威者於2019年6月12日包圍金鐘立法會一帶，試圖阻止立法會二讀辯論《逃犯條例》修訂草案，其中被控非法集結的19歲男生於2020年開審起缺席聆訊，直至月前才被捕，今（31日）於東區裁判法院承認非法集結和藏毒2罪。辯方求情指，被告受人唆擺棄保潛逃使本案押後，向各方致歉。裁判官押後至2023年1月5日再訊，待本案審結後再作判刑。

被告王愷銘（19歲，學生）承認非法集結和管有危險藥物罪，代表律師求情指，被告當初年少愚蠢，受人唆擺棄保潛逃，遂代被告向各方致歉。由於被告現就另案於戒毒所接受治療，被告今承認1項藏毒罪，望法庭今可判刑。另外，控方早前要求法庭待終審法院就律政司上訴的另1宗非法集結案判決後再作判刑，代表律師認為恐對被告造成不公。

裁判官指6名被告共同面對控罪，不宜分開處理判刑，遂押後案件至2023年1月5日再訊，待終院判決及同案被告審結後，一併處理判刑。

案中其餘5名被告梁耀安（25歲，工程師）、羅兆赫（22歲）、馮智彬（28歲，兼職廚師）、何沛鍇（20歲，酒店員工）及郭叡軒（22歲，侍應）。

王、梁、羅、馮及郭同被控1項非法集結罪。控罪指，5人於2019年6月12日在夏愨道近添華道一帶參與非法集結；馮及何另被控於同日同地參與非法集結。王另被控1項管有危險藥物罪，指他於2019年8月27日在九龍環鳳街秀芳商場外，管有2.72克大麻草及0.01克固體內含大麻酚。王今承認非法集結和管有危險藥物罪，梁及何早前已認罪。

王承認的案情指，警方於2019年6月12日，因應金鐘的公眾集會有暴力事件，發出反對通知書。當天早上8時半起，逾千示威者佔據夏愨道所有行車線，並用雪糕筒、鐵馬等物品堵路。王在早上9時半至10時半以鐵馬堵路。王在2019年8月27日被捕，身上被搜出大麻草，王在警誡下稱「我明白」。

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記者：陳曉欣



