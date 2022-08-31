【育兒之道】目擊同學默書作弊舉報憂受排擠　醫生媽媽︰取決孩子天性對得住良心

▲ 目擊同學默書作弊應否舉報，家長宜視乎孩子個性去選擇如何應對。（《反起跑線聯盟》劇照）

朋友的女兒，看見同學默書作弊，她沒有即時舉報，放學後才告訴老師。老師無奈：「你應該當時立刻告訴我。現在無憑無據，我不能處罰她。」

問題是，作弊者和其他同學都知道女孩告密，回家後各自告訴家長，家長間傳得沸沸騰騰。

告狀不成，反而得罪了別人，還要弄得天下皆知，朋友不知如何是好。「上次碰到那位家長，她認為我女兒冤枉了她女兒，對我非常冷淡，大家『面阻阻』。」朋友搖搖頭：「我真是不懂得如何教自己的孩子，下次遇上類似事情應該怎樣辦？」

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母親擔心孩子得罪別人，受排擠欺凌，但難道又可以昧着良心教孩子「下次同學作弊，事不關己，當作看不見」，還是「你偷偷告訴老師時，小心點，別讓其他同學知道」？正氣凜然的家長，當然會堅持「馬上當眾告訴老師」，但現實中真能做到的人，只佔極少數；而且，這種不平則鳴的梗直性格，每每小事化大，也不是適合應用於生活中所有情況。

亦有人會教孩子：「如果你的好朋友作弊，可以事後勸喻『你以後不能再這樣，下次我會告訴老師』」。不過，倘若她下次再犯，你又是否真的冒着絕交的風險去告發朋友呢？你的底綫應該設在哪裏？

老師（和課本）基於道德立場，不能不說「同學作弊必須立刻舉報，否則等如同流合污。」可是世事豈是非黑即白？於是我告訴朋友：「其實沒有一個所謂正確的做法。」

我說：「跟大人一樣，每個孩子性情不同，有的仗義直言、不畏險阻，有的溫和膽小、息事寧人；你不能勉強前者忍氣吞聲，也不能要求後者強出頭。同學之間相處，並非靠單一事件去評價對方，而是許多事情累積起來的一個整體印象。你怕女兒惹人討厭，殊不知有些人正正欣賞這種性格，會不由自主地被她吸引；而體貼別人的『息事寧人者』，固然面面俱到、人際暢旺，但也會有人不喜歡他們缺乏立場。」

所以，對於孩子的處事方式，毋須立即評論對錯。我們可以跟孩子分析各種反應與後果，分享經驗和想法；但最終她怎樣做，取決於她自己的天性。只要對得住良心，真誠地活出本我，自然就會吸引性格相合、有緣份的知心朋友。

全文刊於《經濟日報》，原題為「如果同學作弊」

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撰文 : 許嫣