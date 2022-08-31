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【正義迴廊】首任男一即奪最佳男演員獎　麥沛東：為演藝路注入強心針

娛樂 19:14 2022/08/31

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（左起）林海峰、​​蘇玉華、導演何爵天、麥沛東、楊偉倫。

第 46 屆香港國際電影節協會今日揭曉本年度「 火鳥大獎 」及「 新秀電影競賽(華語) 」等多個大獎，舞台劇演員麥沛東憑著在《正義迴廊》的演出牽動觀眾情緒，表達 出角色在正邪之的無力感，勇奪最佳男演員。

舞台劇演員麥沛東首次銜演出電影，便贏得首個大獎，感覺非常高興並拍片回應得獎感受：「多謝大會及評審們對我的肯定，這是我第一個影獎項，對我個人的意義非常之大，我衷心感謝監製翁子光、導演何爵天及《正義迴廊》整個團隊，多謝你們把這個非常有挑戰性的角色交給我去演出，對我完全的信任。」

另外，麥沛東感激戲中演員，包括楊偉倫、​​蘇玉華、楊詩敏、林海峰，令他在拍攝過程中沒有任何負擔，而且非常享受整個過程。

他亦多謝其母校香港演藝學院，以及一班教導過我的戲劇老師，他說：「多謝你們對我的栽培。當然還有我的家人對我的支持。最後我要再次多謝大會及評審們對我的肯定，你們為我日後演藝之路注入強心針。到電影正式上映後，希望各位觀眾可以入戲院支持《正義迴廊》。」

同時，昨晚（ 30 日）第46屆香港國際電影節呈獻《正義迴廊》的世界首映，首次執導的何爵天聯同一眾演員楊偉倫、麥沛東、林海峰、蘇玉華、朱栢謙等出席開幕儀式。

《正義迴廊》故事靈感源自2013年的大角咀雙屍奇案。導演何爵天向高難度挑戰，影片涉及法庭對峙、奇案重組與陪審團之間的角力，場面層層疊疊，突破近年港片首作的格局，引人入勝。

導演何爵天表示：「案件除了在道德上引起轟動，法庭審訊的部分也充滿了戲劇性。搜集資料的過程當中，最令我感興趣的是法庭存在的意義：法庭是一個尋找真相和正義的地方？還是一個表演舞台？ 控辯雙方各以不同理據試圖說服陪審團，以左右他們的最終決定。」

何爵天續說：「因此，這部電影的拍攝從多角度出發，敘事多線發展，帶領觀眾進入這個峰迴路轉並充滿戲劇性的審判，從而思考法律、真相與正義的關係。」

最新影片推介：胡定欣專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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