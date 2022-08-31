【提防受騙】Facebook現永安旅遊假專頁　有市民聲稱已向騙徒付款【附分辨方法】

▲ （永安旅遊Facebook截圖）

永安旅遊今（31日）表示，於上周六中午發現社交媒體 Facebook出現一個假冒永安旅遊專頁，騙徒透過盜用其商標的 Facebook帳戶，發出一些虛假廣告，以低價酒店套票及樂園門票作招徠，誘使客人提供個人資料，以及透過FPS、PayMe或QR碼於便利店付款。

永安旅遊稱，當日(27日)已即時在Facebook專業發澄清聲明、報警備案，以及向Facebook舉報假冒帳戶，惟直至今早Facebook仍未採取任何行動，相關虛假廣告仍有展示。

永安旅遊亦表示，收到不少客人關於虛假廣告的查詢，亦有部份客人聲稱已經付款給騙徒，至騙徒其後失聯才發現受騙，呼籲市民提高警覺，如遇見有關可疑廣告，而賣家要求於私訊提供個人資料，以及使用 FPS、QR 碼付款至個人戶口，乃屬騙案陷阱。

永安旅遊重申，該假冒的貼文與香港永安旅遊並無任何關連，亦從未授權該等人士使用「永安旅遊」 之商號或商標，有關虛假貼文可能引致的各種後果和影響，一概與他們無關，提醒市民若發現任何懷疑訊息，要與他們確認，切勿讓不法之徒有機可乘，避免蒙受損失。

分辨真假永安旅遊專頁的方法:

真正永安旅遊官方專頁:

1.帳戶名稱旁邊有藍色✔

2.粉絲人數超過 22 萬人，貼文數量眾多，可查看過去幾年的貼文。

3.網上預訂由客人自行填寫聯絡人資料並於網上付款，絕對不會透過私訊索取個人資料。

4.永安旅遊目前沒有設立 FPS 轉數快及便利店 QR Code 付款。

5.收款帳戶是永安旅遊公司戶口，絕對不會用個人戶口收取款項。

假冒永安旅遊的帳戶：

1.帳戶名稱旁邊沒有藍色剔號

2.粉絲人數只有幾千，該 Facebook 帳戶最近才開立，貼文只有幾個。

3.沒有網上預訂，要求客人透過Messenger私訊個人資料。

4.要求客人以 FPS 轉數快、PayMe 及他們發出的 QR 碼去便利店付款，而收款帳戶是個人戶口。

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責任編輯：黃小冰