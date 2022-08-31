【減肥大作戰】飯前先吃5食物清腸有效瘦身　營養師證：增添飽足感

不少人想減肥，但又苦無辦法，台灣有營養師分享，在「好好的吃飯」，並在餐前「先吃這5樣食物」，可有效減少瘦身阻力、且達到清腸道的效果。

台灣營養師朱瑞君在IG上分享，飯前吃5樣食物，可有效瘦身：

1.蘋果：利用纖維消耗多餘的卡路里。

2.兩杯水：飯前喝水能讓自己增添飽足感。

3.小黃瓜：促進消化、幫助消水腫。

4.奇異果：膳食纖維幫助排便。

5.薑：讓腸胃規律運動。

台灣醫生減肥專科醫生邱正宏亦曾推薦一套「懶人減肥法」，靠著餐前喝300c.c.水，接著吃正餐，飯後再喝300c.c.的水，可藉由水稀釋食物，使米飯濃稠度下降、快速抵達小腸末端，產生「迴腸煞車」的效果，可抑制食慾。因水分會稀釋消化酵素，導致消化率、吸收率下降，進一步減少熱量吸收，為可達到減肥的有效方法。

有人擔心此舉是否引發消化不良、胃痛不適。邱正宏醫師在YouTube頻道中稱，許多人有胃酸逆流、消化不良的問題，常引發腹脹、腹痛及食慾差。

但胃部有問題稱為胃黏膜發炎，其可分為急性及慢性發炎，引發的原因幾乎一樣。急性胃炎如食物中毒、病毒感染、細菌感染、過量酒精刺激或長期用藥而導致胃黏膜受損，若經過3個月未治癒，慢慢會演變為慢性胃炎，就會產生腹痛不適、胃酸逆流等症狀。

「這些原因沒有一樣是因為你沒吃東西或吃少了，或者是喝水導致的胃發炎！」邱正宏醫師直言，胃會不好不是因為水喝多喝少、吃多吃少所導致，而是本身就有胃部疾病，只是喝水使胃病症狀變明顯，勿將因果顛倒。

邱正宏醫師強調，餐前餐後喝水不會引發胃炎，若因喝水減肥，導致胃酸逆流症狀加劇，說明你不適合該減肥法，必須尋求其他方法替代，「但要有正確觀念，水喝多喝少不是引起胃病的原因。」