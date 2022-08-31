【著數優惠】天際100香港觀景台推「銀髮遊天際」 　9月份逢星期一至三長者門票$25

▲ 天際100香港觀景台推出「銀髮遊天際」 ，9月份逢星期一至三長者專享港幣25元門票。（圖片由品牌提供）

常言道家有一老，如有一寶，疫境下家中的長輩更需要關懷。天際100香港觀景台呈獻9月份長者專屬優惠「銀髮遊天際」，只需港幣25元即可購買門票360度暢遊香港日夜景色！大家可相約銀髮親友們一起登上393米高的室內觀景台，細看香港景緻，探索西九文化區新地標。此外，即日起至9月18日期間，觀景台上舉行「25載童年回憶在天際」活動，展示60至90年代的經典玩具及昔日的文化典故，與長者們一起回顧話當年，兼且在高空上享用輕食茶點。

於2022年9月份內逢星期一至三，凡年滿60歲或以上的香港長者，只要出示有效社會 福利署簽發的長者咭或樂悠咭或香港居民身份證，即可專享優惠價港幣25元購買入場門票一張，同行親友亦可享用半價門票優惠以港幣99元同樂遊。另外，長者於天際100禮品店內購買特定產品即可獲得9折折扣優惠。

以上優惠適用於9月份內逢星期一、星期二及星期三，全日通用。天際100的開放時間或會不時更改，大家可親臨前瀏覽天際100官方網站查看有關細則及開放時間。

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位於觀景台的西面設有酒店The Ritz-Carlton, Hong Kong主理咖啡廳Café 100，訪客可一邊欣賞海景、馬大橋及大嶼山，一邊品嚐美食配咖啡，一邊感受高空雲端氛圍。

大家可搭乘全港最快的雙層升降機60秒直達100樓，除了可以欣賞維港兩岸的景色，同場更有SmarTone 5G科技館各式互動遊戲展現5G極速網絡的生活科技，投入虛擬世界腳踏單車暢遊各地風景，或者學習最新的智慧家居和智慧零售，享受創新5G科技的生活。

優惠期：2022年9月份（只適用於平日星期一、二及三，包括9月12日公眾假期）

優惠票價：60歲或以上長者港幣25元；同行成人港幣99元、小童64元

入場時間：星期一至三上午10時至晚上8時30分（最後入場時間為8時正）

購票方法：於天際100一樓票務中心購票或官網訂票

優惠詳情請按此。

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責任編緝：蕭雅文