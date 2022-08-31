【新冠疫苗】卓健醫療數碼醫健站明起提供疫苗接種服務　市民可透過政府中央預約系統預約

▲ 卓健醫療旗下數碼醫健站。（卓健醫療提供）

卓健醫療今（31日）表示，位於九龍灣海濱道77號海濱匯的數碼醫健站明（1日）起提供復必泰及科興疫苗接種服務，市民可透過政府中央預約系統預約。

卓健醫療表示，至今已為市民接種過百萬劑疫苗，為方便市民接種新冠疫苗，位於九龍灣海濱道77號海濱匯的數碼醫健站明起提供復必泰及科興疫苗接種服務。

市民已可透過政府中央預約系統，預約於數碼醫健站接種疫苗，60歲或以上人士則免預約，可直接到數碼醫健站領取「即日籌」接種疫苗。



另外，由卓健醫療負責醫療支援的港灣道體育館暫託中心亦會於明日正式投入運作，中心設有130個床位，提供基本膳食及護理支援

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責任編輯：黃小冰