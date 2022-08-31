【合謀定價】安樂工程信興涉違競爭法案　法官准董事及答辯人檢閱機密資料

前律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下公司安樂工程，被指與信興集團旗下公司涉提供空調工程時合謀定價、瓜分市場或圍標，競委會早前入稟競爭事務審裁處，指涉案4間公司等涉違反《競爭條例》的第一行為守則，要求處以罰款等。審裁處主任法官今（31日）頒下判詞，批准3名答辯人及涉案公司董事列入保密圈（confidentiality ring），以查閱相關機密資料。



申請人競委會；答辯人分別為安樂機電設備工程有限公司、安樂工程集團有限公司、信興機電工程有限公司、信興集團有限公司、安樂高級工程師佘嘉偉、安樂高級工程師鄭潔純及信興高級經理關兆堅。

法官於判詞指，法例列明競爭事務審裁處有權強制成立保密圈子( confidentiality ring)，讓授權人士查閱相關機密資料。競委會則擔心涉案資料公開後會促成反競爭行為，又指資料提供者亦希望資料保密。

法官認為競委會錯誤地認為獲得保密圈是例行公事和容易的，如建議刪除答辯人以外的名字。法官認為此舉並不恰當，競委會並未有正當理由將答辯人剔除在保密圈外。同時答辯人需了解本案證據方能向代表律師作出指示，以免受到不當指控，故批准3名答辯人及涉案公司董事被列入保密圈。

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記者：梁錦麟