【正能量】醫生退休學無伴奏合唱上舞台演話劇　任長者唱遊助教領悟快樂原來好簡單

▲ 在長者中心擔任助教，教長者唱歌的退休兒科醫生趙瑞君表示，退休最擔心無收入，賺錢都是想買快樂啫，開心個半小時已是直接支取快樂。

每年DSE放榜，都有許多學生心儀讀醫科。昔日不像今天流行生涯規劃，已退休的兒科醫生趙瑞君，回望自己一路走過來的路，原來都是順勢而為成為醫生。今天退下火線，只想做一個開心快樂人。

要保持童真，小朋友好容易快樂，給她一粒糖已經很開心，不會想背後動機，所以不要想太多，可以開心即刻開心。

據趙醫生表示，80年代，對於澳洲來說，香港仍然屬於「落後城巿」，因此讀大學是不用交學費，由澳洲政府資助，但要先讀一年預科才可以入大學。「但到我去澳洲的時候，已不是全免，都要交一些visa fee給政府，但都只是幾千澳幣而已，而且容許做part-time。」那時候趙醫生也需要從低做起，她做過中、西、越餐館，也做過電話直銷訪問，最喜歡的兼職是在大學圖書館整理書籍。

至於為何入讀醫科以及揀兒科？「因為我當時考了一個公開試，就達到入醫科的成績。剛巧有一個同學早我一年入了醫科，純粹是這樣，便做醫生。」趙瑞君回憶以前的第一志願是當老師 ，不過回望無後悔做醫生，而因為喜歡接觸小朋友，所以揀兒科。「我覺得自己都幾幸運，工作上沒有太大困難，又升到職可以做高級醫生，只是工時比較長。」

▲ 兒科醫生趙瑞君覺得退休除了要有童真，像小朋友一樣容易快樂，保持好奇心也很重要，因為可以與社會接觸，嘗試不同的東西。（黃建輝攝）

雖然兒科經常面對可愛的小朋友，但趙醫生自言不開心的時候比開心多。「90年代比較多虐兒案，我記得有個3-4歲的小朋友，被母親同居的男友虐待致死；又有媽媽帶著兩個小朋友燒炭， 我是在急症室看著他們走，現在想起也心酸。」

趙醫生的專科是神經科，因此經常面對身體及智力殘障的小朋友。「有些罕見病，嚴重的出生已不成，又或者坐到行不到。我們會一路跟進，然後轉至成人科。」她說，有時候在傳媒的報道，喜見一些有嚴重殘障的小朋友，沒有放棄自己，努力成長活出精采的人生，也替他們高興。「殘障的小朋友通常覆診、入院比較多，我們關係很好。試過轉醫院，他們會送我紀念牌，感覺很窩心，是對我工作的肯定。但就算不是送紀念牌給我，講一聲多謝，又或者小朋友來攬我錫我一啖，也覺得開心。」

疫情下小朋友變肥仔肥女

趙瑞君屬於醫管局轄下的醫生，曾在不同的醫院工作過，2008年往澳洲攻讀醫院管理及公共衛生碩士課程，本想轉做管理，但由於醫院通常從院內晉升，因此她也不強求，轉而開始在不同醫院兼職，直至2018年便提早退休。

疫情期間，趙醫生也有回醫院兼職看門診，發現久居在家的小朋友出現兩個問題。一是因為經常躲在家，就會找東西吃，又缺乏運動，結果變成肥仔肥女。

四、五年前，我見過一個十一、二歲的小朋友，純粹因為肥胖而引致糖尿病，因此我用這個例子解釋給小朋友及家長知道，不要以為這些問題幾十年後才出現。

另一個問題是由於真正面授課程的時間少了，小朋友過度活躍及讀寫障礙的問題，有機會遲發現。「以前在學校，小一就會做一些問卷，加上這些是學習環境會見到的問題，老師會留意到，但現在少了返學就會遲發現。」

▲ 在錄音室錄歌，令趙瑞君覺得自己做了「歌星」。（圖片：被訪者提供）

做醫生要有強大的心

走過大半生，回望那些年，經年累月都會見到不開心事，作為醫生又如何排解呢？「因為工作上會接收大量負面情緒，所以盡量不將工作帶回家，並在公餘參加一些輕鬆的興趣班，例如揚琴、跳舞、拉筋。」

為了提升正能量，趙醫生還會將病人感謝卡放在當眼處，並且多閱讀一些正面的書籍，如《心靈雞湯》之類。

所以我奉勸想入行做前線醫護人員的年輕人，要先準備一顆強大的心，並要有愛心、細心及耐心。

參加「耆樂唱一舖」有許多意外收穫

自言是好奇心重的人，趙瑞君3年前第一次接觸由香港賽馬會慈善信託基金贊助、一舖清唱主辦的「耆樂唱一舖」計劃，聽她的分享，真的很享受當中的過程。「我曾經因為聲帶有問題，唱不到主音想過離開，但導師很細心，很有耐性，不會有『你咁蠢，咁都唔識』的態度。我們大部分都無音樂背景，我班還有個80多歲的伯伯，但每周一次那個半鐘，輕輕鬆鬆就過去了，很享受。」

▲ 賽馬會「耆樂唱一舖」音樂錄像《盆菜層層分分分》的拍攝花絮。（圖片：一舖清唱提供）

對於普通人來說，單是聽無伴奏合唱，已經覺得很困難，但趙瑞君卻樂在其中。「從來沒有想過有咁多的意外收穫，好像去年拍《每當變幻時》的MV，拍出來的效果非常好，而且我還在錄音室做了一日的『歌星』，原來做歌星是這樣的。我本身是一個好奇的人，很想知道別人是怎樣工作的。」2021年的《獨樂不如「耆樂」》的年度演出，趙瑞君更有機會在台上講了幾句獨白，了解到原來上台表演是這樣。

她更成為「耆樂唱一舖」計劃中的「學徒導師」三位長者學員之一，在長者中心擔任助教。「我沒有音樂底叫我做導師，其實我唔想做，但導師說不要只是想著教，而是教學相長，而且我參加了計劃年幾，不能只是攞，也要給，所以我今年開始做助教，與長者玩下拍子遊戲，唱簡單的歌做下動作。」見到長者們也很樂意參與，就算扮老虎也不覺尷尬，見到他們開心，趙瑞君也開心。「我會形容上堂輕輕鬆鬆已經賺了，有得表演是拿花紅，賺到的薪金就是快樂。退休最擔心無收入，賺錢都是想買快樂啫，開心個半小時已是直接支取快樂。」

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從沒有想過自己會演戲的趙瑞君，上周末（8月26-28日）更聯同19位樂齡學員及7位專業歌者，在元朗劇院演藝廳演出《盆菜四重奏》，透過4家人同心協力烹煮盆菜，逐漸解開彼此之間的矛盾。

在這個無伴奏合唱劇場演出，趙瑞君飾演一位行動不便的母親，還要兼做其他閒角如老師、飛女及侍應。「最初我們有30位長者參與，但後來每周排練增加至一周3日，就有三分一人退出了。」但趙醫生沒有想過退出，甚至原本要回醫院返一日兼職也不幹了，隨時候命綵排，可見她對演出有多投入。

「我有一、兩句對白，還要和『阿女』對唱半首歌。現在未識驚住，只是怕推著輪椅唔記得唱歌。」退休其實也可以好精采，就像趙醫生一樣。

記者：何小雲