【離巢TVB】《開心速遞》Anita轉投餐飲業被看不起　梁茵受盡委屈：家人不體諒感無助

▲ 梁茵（Kiko）從演戲轉當侍應重新適應新環境。

憑TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的Anita一角入屋的梁茵（Kiko）早前已離巢TVB，轉投餐飲業的梁茵除了需要適應新環境，還要面對他人的旁言冷語，令她大受委屈。

久未「上水」的梁茵昨天（31日）於IG撰文分享近況，她跟TOPick大談個人經歷及感受。

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IG撰文

梁茵於IG寫道：

有一段長時間冇喺網上社交平台出現，前陣子處於一個極之隱藏自己嘅狀態。因為不想解釋所有不實的指控，甚至懷疑自己有抑鬱症，對於朋友嘅過度關心，

會感到煩擾、憂慮，不明白為什麼投身飲食行業，就給別人認為是落難。 每個人都經歷過人生不同階段的轉變，為什麼要用自己的價值觀去衡量別人的人生，職業無分貴賤，憑自己雙手努力在疫症中自強不息，不渴望得到掌聲，

只希望鼓舞身邊還在奮鬥，不想認輸的你，可能有很多人看不起你，但自己必須看得起自己！ #chill歎男女 #youtube #channel #shooting



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▲ （IG圖片）

轉投餐飲業

剛剛轉行的梁茵接受TOPick訪問表示，正努力適應：「多年從事演藝行業，突然由演藝圈轉移餐飲界，在別人眼中這是不濟的表現，在自己熟悉的行業沒法出頭，還遭受多方的抨擊，認為九年的光陰就這樣虛度。」

她坦言：「有不少朋友看不起初投餐飲業的我，說了一番踐踏我自尊的說話，亦有些朋友勸我從事別的工種，紛紛否定我的能力，整個工作轉變的過程，我受盡冷言冷語，甚至連家人都不體諒我的處境，令我感到很無助。」

梁茵表示自己從來都不懂表達自己的情感：「雖然經常展露笑容，但真的不代表我內心就是快樂，只是不希望令到別人難過，很多時候將心事藏於心底，就算有甚麼負面的消息，我都不善於澄清，或者辯解，因為在以往舊公司的思想教育中，冷待事情，不作聲待事情過去，便是最佳的處理辦法，以免越描越黑。」

她說：「久而久之，便失去維護自己的那份勇氣，甚至連當時的男朋友以及家人都承受着無比的壓力，令到彼此的關係逐漸疏離。」

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演藝生涯

談到過往的演藝事業，梁茵指：「在很多人的眼中從事娛樂界，這個是花花的世界，有很多璀璨的事情都在裏面發生，的而且確在這九年的人生之中，我遇到不少機會。我能夠參演處境劇，擔任潘金蓮這個角色。亦有機會到內地拍攝十日的綜藝旅遊特輯，成為旅遊主持人。能夠得到電影的邀請，於未上映《水着女王》演繹刁蠻富家女一角。」

這都是她努力奮鬥的成果，「不論是否得到別人的認可，在我的腦海中留下一個很美好的回憶，將來我會記得年青的自己，曾經義無反顧，為了一個角色、一個機會、一個存在未知因素的演藝生涯，曾經捱更抵夜、食無定時、一路病着都要完成拍攝的奮鬥過程。」

她續說：「不論結果如何，最起碼我能夠做到的是無悔，我曾經有努力爭取過，曾經有鍥而不捨過，曾經有無數多個晚上，別人在睡覺，我在廠景拍攝，等待27:00、28:00的通告完成，第二日接着是06:00的通告，周而復始，完成過許多套劇集。」

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新挑戰

初投飲食行業的梁茵有很多不熟悉的地方：「感激餐廳林柏希老闆以及身邊的同事，將我由幼稚園提升至畢業，讓我能夠了解到廚房怎樣跟樓面溝通，每個崗位的職能，以及怎樣經營一間餐廳，感謝在這個過程他們語重心長的教導，令我在餐飲行業吸取這麼多知識。」

現為YouTuber的梁茵透露：「經營YouTube Channel最困難的地方就是要讓觀眾留下深刻的印象，長期訂閱頻道。我們利用清談節目的形式，逐漸引入不同餐廳、小店的介紹，讓更多觀眾了解到香港有很多特色嘅餐廳其實性價比都好高，推介更加多好食嘅餐廳給觀眾。」

她又說：「經過這次當侍應的經驗，有不少餐飲業的老闆邀請我成為餐飲界宣傳公關，替他們管理線上線下宣傳攻略，讓我了解不同層面行業的需求點，真正體驗這個行業在疫症期間如何掙扎求存，令我更加有衝動為這個行業出一分力，希望能夠保留香港原有特色的小店，保留香港人的集體回憶。」

梁茵很感激為她打氣的網民，「沒有因為我是藝員的身份，投身餐飲界而小覷我，更揚言會多留意我的飲食頻道，支持我的發展路向，我真係好感激、好感激網民嘅支持，希望大家一齊努力，在逆境中自強！」

記者：梁樂欣