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【疫苗接種】衞生署上周接獲10宗曾打針異常事件　無接獲離世前14日內曾打疫苗報告

社會 19:25 2022/08/31

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衞生署上周接獲10宗曾打針異常事件，無接獲離世前14日內曾打疫苗報告。（林宇翔攝）

衞生署今日（31日）公布最新疫苗接種監測更新，截至8月28日晚上11時59分的過去一星期，衞生署共接獲10宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

截至8月28日晚上8時，本港市民合共接種了約1,858萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的市民約681萬名，當中包括94.4%的12歲或以上人口。衞生署共接獲7 874宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.04%）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括119宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的0.0006%），沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

至今，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結97宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，1宗個案未能確立與疫苗接種有因果關係，初步認為11宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘10宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

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記者：黃穎津

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