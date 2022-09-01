【親子好去處】嚴選新界區最好玩室內遊樂場　繩網樂園+奇幻隧道+爬山攀爬

▲ 呢三個新界區室內遊樂場真係啱晒充滿電力嘅小朋友去玩。

最近家長谷討論度極高的新場「Triangle Plus Hong Kong」，佔地30,000呎，是一個適合大小朋友放電的好地方，而「智樂遊戲萬象館」展現遊戲世界的豐富面貌，帶領孩子體驗遊戲的千奇百趣，另外，充滿日系的「nobi nobi」夢幻樂園，最適合年幼小朋友去玩及打卡。

最新影片推介：

▲ Triangle Plus設有好多刺激嘅區域，大人小朋友都好啱玩。(圖：貓町媽媽 親子 玩樂 扮靚日誌)：

Triangle Plus歷險攀爬樂園

位於荃灣的「Triangle Plus Hong Kong」，開業不久已經大受大小朋友歡迎，除了個場夠大外，更劃分為「樂園」同「攀岩場」兩個區域，好受小朋友歡迎的抱石牆區，仲有其他競技設施如繩網樂園區和洞穴探險區…等，大人同小朋友都會玩得好過癮。

▲ 呢度當然有小朋友最鍾意嘅繩網。(圖：貓町媽媽 親子 玩樂 扮靚日誌)

繩網樂園區

繩網樂園區需穿著安全背心，全程需牽上安全繩行走，並必須穿著波鞋才可進入，前進時會經過不同障礙，有繩網、迷你攀爬牆，更設有很窄的通道等，多元化又刺激，唯一要留意就是身上的安全繩，在轉方向時需用力順著滑輪的方向，所以家長與小朋友一起玩會比較好。

▲ 洞穴探險區要先穿好護具才可入場。(圖：貓町媽媽 親子 玩樂 扮靚日誌)

洞穴探險區

洞穴探險區要先穿好護具才可入場，先穿過白色波波池進入探險地帶，大小朋友一起闖關，刺激又好玩。仲有多個打卡放電點，如趣味攀岩牆，有多款及不同難度的攀爬牆，層層疊攀爬牆造型可愛，但難度不淺，還有恐龍骨圖案、繩網及隱藏版發光攀爬牆等！

▲ 穿過白色波波池進入探險地帶，大小朋友一起闖關，刺激又好玩。(圖：貓町媽媽 親子 玩樂 扮靚日誌)

忍者樂園區

忍者樂園區感覺似韓國綜藝節目的《cash back》，多個位玩到要挑戰體能極限，大小朋友都要賣力地玩。而雲朵攀登及冒險小屋設有攀爬繩網陣及小型瀡滑梯，雖名為雲朵但全個設計都係硬磞磞，所以要玩記得帶頭盔。場內亦設有餐廳及攤位遊戲，玩到漏電可在場內餐廳醫肚，而入口位置有locker同掟彩虹及一些攤位遊戲。

▲ 好多障礙設施供大人小朋友玩，係咪睇見都想玩呢？(圖：貓町媽媽 親子 玩樂 扮靚日誌)

詳情：

地點：荃灣楊屋道PLAZA 88 7樓全層

KKday獨家優惠

凡訂購兩位入場票，即加送一份夾糖(約100g)及25個樂園金幣，請於入場時出示KKday QR code 以兌換此優惠（兩位送1份，四位送兩份，依此類推）

門票：https://bit.ly/3wEjaBx

官網：https://www.triangleplushk.com/

樂園門票單節票價（每節：2小時45分鐘）成人及小童*同價：平日$258；假日$328

攀岩場門票票價（全日）成人及小童同價：平日$248；假日$298

8歲以下小童，必需由一位監護人陪同下方可體驗場內遊樂設施

相片及資訊已獲貓町媽媽 親子 玩樂 扮靚日誌授權

▲ 智樂遊戲萬象館，旨在展現遊戲世界的豐富面貌，帶領孩子體驗遊戲的千奇百趣，感受遊戲歡樂。(圖：智樂遊戲萬象館)

智樂遊戲萬象館

「遊戲萬象館」，旨在展現遊戲世界的豐富面貌，帶領孩子體驗遊戲的千奇百趣，感受遊戲歡樂，同時讓大人見識遊戲的千變萬化，探索及思考遊戲的真諦。萬象館內設有多個動靜區，有主題區、好玩教室、遊戲穿梭城、黃區、藍區、奇幻隧道及空中繩網…等。

靜態區域

主題區是開闢兒童參與專區，由小朋友一人一票，票選季度主題。過往勝出有海洋世界、衝上雲霄、超級大市場、瘋狂賽車、反斗營地等。而好玩教室的地面是精心安排圓型凹槽的設計，可隨意放置物資，小朋友更可安坐其中。兩側膠板高牆及洞洞木牆，配合不同物資，即可任選繪畫、吸、黏、貼、放、連結、建造等玩法，更可為教育團體、社福機構提供觀摩示範。

▲ 啱晒年幼嘅小朋友玩。(圖：智樂遊戲萬象館)

動態區域

遊戲穿梭城是一城四區，各具特色，孕育千變萬化的遊戲出現，並以別樹一格的遊戲盒子，吸引小朋友於高低錯落的空間自由探索，在動態、靜態、想像遊戲中遊玩穿梭！黃區是設有黃色的框架小屋，加上同色磁力牆、各種建築工具和裝扮設備，任由小朋友啟動立體工程、建造特色遊戲。藍區特備設有3米高漏斗形的空中繩網，可供爬、跑、跳、滑、躺、滾、坐、行，甚至引來網下的友伴一起玩，玩法多變，滿載刺激動感。除了挑戰體能的遊戲盒子外，仲有探索空中走廊中間的奇幻隧道，奇幻隧道內藏旋轉圖案、LED燈及不碎鋼鏡，層層反射，愈望愈高，愈望愈深，感官無限延伸，想像無盡擴展！

▲ 當然唔少得爬繩網啦！(圖：智樂遊戲萬象館)

而場內最好玩的必定是3米高漏斗形的空中繩網，對於從摸索中成長的小朋友來說是體能及心靈的挑戰。小朋友除了要克服高度、恐懼的心情外，更要體驗在不平穩的繩網上爬、滑、躺、滾、坐、行等，實在不容易呢！家長可多鼓勵和扶持，令小朋友敢於嘗試。而小朋友又可與網下的玩伴互動，極富動感刺激，享受戰空中遊戲的樂趣。

詳情：

單次進場收費

平日： $120

*1位小朋友及1位成人

星期六、日及公眾假期： $160

*1位小朋友及1位成人

額外成人（最多一位）： $50

亦設有套票形式，5張$265，10張$500，20張$900。

地址：香港新界大埔太和邨亨和樓地下117-128室

查詢電話：(852) 2650 2607

官網：https://playscope.org.hk/

▲ 位於青衣嘅nobi nobi，以青蛙為主題，係一個多元化的遊樂場。(圖：和牛b的成長日記)



nobi nobi | 120蚊1大1細玩足一日

以青蛙為主題的nobi nobi，位於青衣，是一個多元化的遊樂場，遊樂場內分四大區域，夾公仔區、幸運彩虹、遊戲機和攤位天地 (Playhouse)。而攤位天地 (Playhouse)部份有滑梯、繩網、攀爬、玩具屋、圖書區、彈床…等，足夠讓小朋友玩足成日，亦設有多個打卡位供大小朋友影相。

▲ 攤位天地 (Playhouse)設有滑梯、繩網、攀爬、玩具屋、圖書區、彈床…等，足夠讓小朋友玩足成日。(圖：和牛b的成長日記)

nobi nobi，攤位天地 (Playhouse)只要付一個價錢就可以玩足全日，只要唔好除掉手帶就可以於當日夜晚九點前，再次入場繼續玩。

▲ 俾咗一個價錢就可以玩足全日，只要唔好除低條手帶，可於當日內玩到夜晚九點，出咗去都可以繼續入場玩。(圖：和牛b的成長日記)

詳情：

地址: 青衣青敬路31-33號青衣城1期1樓129-130號舖

電話: 2988 8000

官網：https://www.facebook.com/nobinobihongkong/

相片及資訊已獲和牛B的成長日記授權