【疫苗通行證】消息：港府正研究下調涵蓋年齡　由現時12歲降至5歲

▲ 消息：港府正研究下調涵蓋年齡 由現時12歲降至5歲

本港第五波疫情嚴峻，相隔兩日後今（31日）確診再破9000宗，達9495宗。多於一個消息指，為推高兒童疫苗接種率，港府正研究疫苗通行證涵蓋年齡至5歲。

目前港府建議6個月至11歲兒童接種3劑科興疫苗，或5至11歲兒童接種2劑復必泰疫苗，截至昨日，3至11歲兒童首針疫苗接種率已逾8成、次針疫苗接種率為66%、第3針則為1成多；而現時疫苗通行證只涵蓋至12歲，據了解，為推高兒童疫苗接種率，港府正研究下降至5歲。

對於小童未有智能電話或難以執行措施，港府專家顧問、香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆認為，解決方案比問題多，強調港府目前需要盡最大努力幫助兒童接種足夠疫苗劑量，以預防染疫後現重症。

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記者：鄧凱文