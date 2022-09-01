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【青少年罪案】警方派防罪手冊增青年守法意識 　冀與各界聯手教育

社會 01:00 2022/09/01

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警方在開學日推出防罪手冊《青少年罪行誌‧師長攻略》，警務處處長蕭澤頤盼與社會各界聯手教育。（林宇翔攝）

近年青少年犯罪趨勢有所惡化，個別罪行如毒品、刑毁案，被捕人年紀最輕僅12歲。為防止青少年誤入歧途，警方在開學日推出防罪手冊《青少年罪行誌‧師長攻略》，圍繞5大主題以生動多元形式，冀增強年輕人守法意識。警務處處長蕭澤頤形容情況刻不容緩，除了加強執法，亦希望與社會各界聯手教育，「救得一個得一個」。

毒品（刑毁）個案升 「一宗也嫌多」

去年青少年罪案整體情況雖較2020年下降，但個別罪行如毒品、刑事毁壞及非禮案，分別按年上升了35.2%、10.9%及65.8%。蕭澤頤形容相關罪案「一宗也嫌多」，他舉例販毒案判刑嚴重，「法庭已清晰說明，年輕不是免責理由」，以身試法影響一生前途及家庭。

他特別提到，今年首半年有9名13至14歲學生涉毒被捕，46名12至16歲學生參與「淋紅油」，更有11名12至15歲少女被賣淫集團利用參與賣淫，反映他們被罪犯以金錢物質引誘犯案，情況令人擔憂。但他強調，暫未發現黑社會滲透校園，反而是透過網上、街頭隨機招覽為主。

蕭澤頤憶述，23年前擔任觀塘警區警民關係主任，在區內推行嶄新的「明燈計劃」，成功遏止將軍澳童黨問題，認為只要社會相關持分者通力合作，便可引領他們避開罪犯的陷阱，故警方自2020年起成立工作小組，與教育界、社福機構等合作，培養青少年守法意識。

5大主題 剖析犯罪心理因素

警務處公共關係部（傳媒聯絡及支援）高級警司梁仲文指，汲取小組建議，今次製作的《攻略》會簡而精地闡釋青少年罪案趨勢，剖析青少年面對犯罪誘惑時的內在心理因素。

設計精美的《攻略》共32頁，圍繞網上求職陷阱、非法收債、毒品、裸聊勒索及網上交友風險5大主題，並列出真實案例、行為徵兆等資訊，配合書頁的二維碼連結防罪短片，供學生、學校及家長等作防罪教育之用。

警方已印製2萬本小冊子，將於開學日起陸續向全港逾470間中學及20間辦學團體發放，電子版同日亦會上載至警方、教育局等網頁。

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記者：蘇文軒

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