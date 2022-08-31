【碳中和】機管局公布減碳路綫圖　年底前禁區私家車電動化

▲ 機管局公布減碳路綫圖。（資料圖片）

機場管理局去年訂下淨零碳排放目標，包括2035年碳排放要較2018年少55%。機管局今日（31日）公布《2035減碳路綫圖》，目標之一是今年內將禁區內的私家車電動化，並研究在赤鱲角使用氫能和太陽能。

香港機場去年70%碳排放與飛機升降相關，機管局正與國泰航空合作促進轉廢為能，包括採用更多「可持續航空燃料」；國泰承諾於2030年底前，將可持續航空燃料使用量提升至總燃油消耗的10%。

政府力爭2050年前達至碳中和，機管局響應政府，去年訂立碳中和目標，2050年達至淨零碳排放；中期目標是2035年碳排放較2018年少55%。機管局今日發表《2021/22可持續發展報告》，為2035年減排目標訂立具體路綫圖，並介紹多項減排政策。

機場碳排放大致分為地面排放和飛機相關排放，在地面排放方面，機管局擬透過汽車電動化、發展可再生能源、多用可再生柴油等措施減排。機管局將於今年底前，將禁區內所有私家車替換成電動車；2030年底前，將禁區內電動車數目增加至超過3,000輛，並提供逾1,320個充電點。

至於未能電動化的車輛，則要在2028年底前，改為使用可再生柴油。另外，機管局將展開研究，探討在赤鱲角發展太陽能和使用氫能的可行性。

機場大部分碳排放與飛機相關，佔約70%。機管局擬促進航空公司使用由可再生廢料生產而成的「可持續航空燃料」，包括為航空公司提供相關基礎設施，以便航空公司接收、儲存及使用預先混合的可持續航空燃料。目前機管局正與國泰航空合作，促進國泰的「可持續航空燃料」使用率；國泰已承諾於2030年底前，將可持續航空燃料使用量，提升至總燃油用量的10%。

翻查記錄，國泰航空自2014年已開始投資美國可持續航空燃料製造商Fulcrum BioEnergy，將都市固體廢物轉化為可持續航空燃料。

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記者：陳梓蔚