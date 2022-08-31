  • 30°C
香港時間 : 2022831日 (週三) 22:05
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【碳中和】機管局公布減碳路綫圖　年底前禁區私家車電動化

社會 21:37 2022/08/31

分享：

分享：

熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

機管局公布減碳路綫圖。（資料圖片）

機場管理局去年訂下淨零碳排放目標，包括2035年碳排放要較2018年少55%。機管局今日（31日）公布《2035減碳路綫圖》，目標之一是今年內將禁區內的私家車電動化，並研究在赤鱲角使用氫能和太陽能。

香港機場去年70%碳排放與飛機升降相關，機管局正與國泰航空合作促進轉廢為能，包括採用更多「可持續航空燃料」；國泰承諾於2030年底前，將可持續航空燃料使用量提升至總燃油消耗的10%。

政府力爭2050年前達至碳中和，機管局響應政府，去年訂立碳中和目標，2050年達至淨零碳排放；中期目標是2035年碳排放較2018年少55%。機管局今日發表《2021/22可持續發展報告》，為2035年減排目標訂立具體路綫圖，並介紹多項減排政策。

機場碳排放大致分為地面排放和飛機相關排放，在地面排放方面，機管局擬透過汽車電動化、發展可再生能源、多用可再生柴油等措施減排。機管局將於今年底前，將禁區內所有私家車替換成電動車；2030年底前，將禁區內電動車數目增加至超過3,000輛，並提供逾1,320個充電點。

至於未能電動化的車輛，則要在2028年底前，改為使用可再生柴油。另外，機管局將展開研究，探討在赤鱲角發展太陽能和使用氫能的可行性。

機場大部分碳排放與飛機相關，佔約70%。機管局擬促進航空公司使用由可再生廢料生產而成的「可持續航空燃料」，包括為航空公司提供相關基礎設施，以便航空公司接收、儲存及使用預先混合的可持續航空燃料。目前機管局正與國泰航空合作，促進國泰的「可持續航空燃料」使用率；國泰已承諾於2030年底前，將可持續航空燃料使用量，提升至總燃油用量的10%。

翻查記錄，國泰航空自2014年已開始投資美國可持續航空燃料製造商Fulcrum BioEnergy，將都市固體廢物轉化為可持續航空燃料。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【可持續發展】8個新項目獲批可持續發展基金 青協獲198萬促大灣區人士可持續發展
15:07 2022/08/12
【可持續發展】8個新項目獲批可持續發展基金 青協獲198萬促大灣區人士可持續發展
【本地遊】環保基金海岸保育計劃生態保育　即日起免費領取紅樹林電子導賞冊
13:12 2022/08/26
【本地遊】環保基金海岸保育計劃生態保育　即日起免費領取紅樹林電子導賞冊
【環保回收】環保三輪車走訪多區回收奶粉罐　免費換風車音樂盒DIY包【附回收點】
今日 18:49
【環保回收】環保三輪車走訪多區回收奶粉罐　免費換風車音樂盒DIY包【附回收點】

你可能感興趣

【可持續發展】8個新項目獲批可持續發展基金 青協獲198萬促大灣區人士可持續發展
15:07 2022/08/12
【可持續發展】8個新項目獲批可持續發展基金 青協獲198萬促大灣區人士可持續發展
【本地遊】環保基金海岸保育計劃生態保育　即日起免費領取紅樹林電子導賞冊
13:12 2022/08/26
【本地遊】環保基金海岸保育計劃生態保育　即日起免費領取紅樹林電子導賞冊
【環保回收】環保三輪車走訪多區回收奶粉罐　免費換風車音樂盒DIY包【附回收點】
今日 18:49
【環保回收】環保三輪車走訪多區回收奶粉罐　免費換風車音樂盒DIY包【附回收點】
可持續發展 機場 航空 機場管理局 國泰航空 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移英生活】林子博神隱4個月暗示有新歡？　攜子女搬獨立屋越住越歎
16:45 2022/08/30
【移英生活】林子博神隱4個月暗示有新歡？　攜子女搬獨立屋越住越歎
【囤積症】男友媽媽瘋狂執舊物堆到天花　港女被蝨狂咬紅腫痕癢：好崩潰
14:43 2022/08/30
【囤積症】男友媽媽瘋狂執舊物堆到天花　港女被蝨狂咬紅腫痕癢：好崩潰
【持械行劫】銅鑼灣鬧市錶行遭4匪持刀槍行劫　劫走約80隻名錶後逃去
今日 14:22
【持械行劫】銅鑼灣鬧市錶行遭4匪持刀槍行劫　劫走約80隻名錶後逃去