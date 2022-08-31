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【強制檢測】64幢住宅納強檢　薄扶林花園及杏花邨等上榜

社會 21:38 2022/08/31

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熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

（陳永康攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於8月25日至8月31日期間，曾身處64個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月1日或9月2日進行檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有60幢住宅被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有4幢住宅被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】

  • 觀塘順利紀律部隊宿舍2座
  • 粉嶺華明邨頌明樓
  • 上水祥龍圍邨呈祥樓
  • 上水天平邨天喜樓
  • 大埔運頭塘邨運臨樓
  • 元朗屏欣苑屏彥閣
  • 觀塘凱滙3座
  • 鑽石山龍蟠苑龍珊閣
  • 大埔太和邨新和樓
  • 觀塘順安邨安逸樓
  • 東涌滿東邨滿和樓
  • 大圍顯田街11號嘉順苑
  • 荃灣麗城花園1期1座
  • 沙田廣源邨廣棉樓
  • 藍田藍田邨藍泰樓
  • 長沙灣麗翠苑麗楊閣
  • 屯門欣田邨悅田樓
  • 將軍澳尚德邨尚智樓
  • 荃灣楊屋道138號樂悠居
  • 柴灣漁灣邨漁進樓
  • 藍田平田邨平美樓
  • 紅磡半島豪庭1座
  • 九龍灣彩興苑彩薈閣
  • 鑽石山鳳德邨碧鳳樓
  • 慈雲山慈樂邨樂誠樓
  • 牛頭角利基大廈C座
  • 屯門蝴蝶邨蝶心樓
  • 大圍新翠邨新月樓高座及低座
  • 將軍澳翠林邨輝林樓
  • 大埔景雅苑景悅閣
  • 將軍澳景林邨景榕樓
  • 將軍澳廣明苑廣盈閣
  • 鰂魚涌康怡花園B2座
  • 深水埗富昌邨富悅樓
  • 油塘油塘邨榮塘樓
  • 長沙灣泓景臺8座
  • 沙田愉田苑愉澤閣
  • 北角百福花園德福閣
  • 筲箕灣東旭苑東麗閣
  • 秀茂坪秀茂坪南邨秀好樓
  • 長沙灣泓景臺5座
  • 牛頭角牛頭角下邨貴顯樓
  • 柴灣小西灣邨瑞盛樓
  • 鰂魚涌太古城燕宮閣
  • 筲箕灣東旭苑東曉閣
  • 柴灣環翠邨怡翠樓
  • 赤柱東頭灣道59號赤柱懲教署職員宿舍3座
  • 香港仔田灣邨田麗樓
  • 銅鑼灣大坑道5號光明臺1座
  • 柴灣富景花園1座
  • 柴灣曉翠苑雅翠閣
  • 鴨脷洲利東邨東興樓
  • 薄扶林寶翠園1座
  • 鰂魚涌英皇道993號得利大廈
  • 堅尼地城士美菲路43號美菲閣2座
  • 薄扶林華富一邨華樂樓
  • 薄扶林華富二邨華景樓
  • 香港仔石排灣邨碧銀樓
  • 堅尼地城域多利道1號百年大樓2座
  • 柴灣杏花邨48座
  • 薄扶林薄扶林花園3座
  • 薄扶林薄扶林花園4座
  • 薄扶林薄扶林花園2座
  • 薄扶林薄扶林花園1座

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責任編輯：黃小冰

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