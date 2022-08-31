【強制檢測】64幢住宅納強檢　薄扶林花園及杏花邨等上榜

▲ （陳永康攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於8月25日至8月31日期間，曾身處64個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月1日或9月2日進行檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有60幢住宅被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有4幢住宅被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】

觀塘順利紀律部隊宿舍2座

粉嶺華明邨頌明樓

上水祥龍圍邨呈祥樓

上水天平邨天喜樓

大埔運頭塘邨運臨樓

元朗屏欣苑屏彥閣

觀塘凱滙3座

鑽石山龍蟠苑龍珊閣

大埔太和邨新和樓

觀塘順安邨安逸樓

東涌滿東邨滿和樓

大圍顯田街11號嘉順苑

荃灣麗城花園1期1座

沙田廣源邨廣棉樓

藍田藍田邨藍泰樓

長沙灣麗翠苑麗楊閣

屯門欣田邨悅田樓

將軍澳尚德邨尚智樓

荃灣楊屋道138號樂悠居

柴灣漁灣邨漁進樓

藍田平田邨平美樓

紅磡半島豪庭1座

九龍灣彩興苑彩薈閣

鑽石山鳳德邨碧鳳樓

慈雲山慈樂邨樂誠樓

牛頭角利基大廈C座

屯門蝴蝶邨蝶心樓

大圍新翠邨新月樓高座及低座

將軍澳翠林邨輝林樓

大埔景雅苑景悅閣

將軍澳景林邨景榕樓

將軍澳廣明苑廣盈閣

鰂魚涌康怡花園B2座

深水埗富昌邨富悅樓

油塘油塘邨榮塘樓

長沙灣泓景臺8座

沙田愉田苑愉澤閣

北角百福花園德福閣

筲箕灣東旭苑東麗閣

秀茂坪秀茂坪南邨秀好樓

長沙灣泓景臺5座

牛頭角牛頭角下邨貴顯樓

柴灣小西灣邨瑞盛樓

鰂魚涌太古城燕宮閣

筲箕灣東旭苑東曉閣

柴灣環翠邨怡翠樓

赤柱東頭灣道59號赤柱懲教署職員宿舍3座

香港仔田灣邨田麗樓

銅鑼灣大坑道5號光明臺1座

柴灣富景花園1座

柴灣曉翠苑雅翠閣

鴨脷洲利東邨東興樓

薄扶林寶翠園1座

鰂魚涌英皇道993號得利大廈

堅尼地城士美菲路43號美菲閣2座

薄扶林華富一邨華樂樓

薄扶林華富二邨華景樓

香港仔石排灣邨碧銀樓

堅尼地城域多利道1號百年大樓2座

柴灣杏花邨48座

薄扶林薄扶林花園3座

薄扶林薄扶林花園4座

薄扶林薄扶林花園2座

薄扶林薄扶林花園1座

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責任編輯：黃小冰