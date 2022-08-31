【香港運動員】10名香港傑出運動員出爐 張家朗及何詩蓓榮膺「星中之星」
社會 21:44 2022/08/31
國泰2021年度香港傑出運動員選舉頒獎禮今晚（31日）於香港會議展覽中心舉行，今屆大會選舉改制，將傑出運動員獎項分為「香港傑出男運動員」和「香港傑出女運動員」，並且各設5個名額，票數最高的男、女運動員分別當選「星中之星」；張家朗及何詩蓓則以大熱姿態首度當選男、女子「星中之星」。
今屆「香港體壇奧斯卡」由去年於東京奧運奪得獎牌的張家朗、何詩蓓、李慧詩、劉慕裳以及於東京殘疾人奧運奪獎的朱文佳、王婷莛同樣當選傑出運動員。東京奧運男子花劍金牌得主張家朗，當選星中之星香港傑出男運動員；去年東京奧運取得兩面銀牌，年底的短池世錦賽獨取兩金一銅的「香港飛魚」何詩蓓則成為「星中之星」女運動員。
得獎名單：
星中之星香港傑出男運動員及女運動員
- 張家朗（劍擊）
- 何詩蓓（游泳）
香港傑出男運動員
- 張家朗（劍擊）
- 朱文佳（傷殘羽毛球）
- 劉知名（空手道）
- 黃鎮廷（乒乓球）
- 石偉雄（體操）
香港傑出女運動員
- 江旻憓（劍擊）
- 何詩蓓（游泳）
- 杜凱琹（乒乓球）
- 劉慕裳（空手道）
- 李慧詩（單車）
香港最佳運動隊伍
- 香港男子七人欖球代表隊
香港最佳運動組合
- 鄧俊文/謝影雪（羽毛球混合雙打）
- 杜凱琹/李皓晴/蘇慧音（乒乓球代表隊）
- 劉慧茵/梁育榮/黃君恒（硬地滾球BC4雙打隊伍）
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
責任編輯：李榮忠