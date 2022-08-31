【香港運動員】10名香港傑出運動員出爐　張家朗及何詩蓓榮膺「星中之星」

▲ 10名香港傑出運動員出爐，張家朗及何詩蓓榮膺「星中之星」。（政府新聞處）

國泰2021年度香港傑出運動員選舉頒獎禮今晚（31日）於香港會議展覽中心舉行，今屆大會選舉改制，將傑出運動員獎項分為「香港傑出男運動員」和「香港傑出女運動員」，並且各設5個名額，票數最高的男、女運動員分別當選「星中之星」；張家朗及何詩蓓則以大熱姿態首度當選男、女子「星中之星」。

今屆「香港體壇奧斯卡」由去年於東京奧運奪得獎牌的張家朗、何詩蓓、李慧詩、劉慕裳以及於東京殘疾人奧運奪獎的朱文佳、王婷莛同樣當選傑出運動員。東京奧運男子花劍金牌得主張家朗，當選星中之星香港傑出男運動員；去年東京奧運取得兩面銀牌，年底的短池世錦賽獨取兩金一銅的「香港飛魚」何詩蓓則成為「星中之星」女運動員。

得獎名單：

星中之星香港傑出男運動員及女運動員

張家朗（劍擊）

何詩蓓（游泳）

香港傑出男運動員

張家朗（劍擊）

朱文佳（傷殘羽毛球）

劉知名（空手道）

黃鎮廷（乒乓球）

石偉雄（體操）

香港傑出女運動員

江旻憓（劍擊）

何詩蓓（游泳）

杜凱琹（乒乓球）

劉慕裳（空手道）

李慧詩（單車）

香港最佳運動隊伍

香港男子七人欖球代表隊

香港最佳運動組合

鄧俊文/謝影雪（羽毛球混合雙打）

杜凱琹/李皓晴/蘇慧音（乒乓球代表隊）

劉慧茵/梁育榮/黃君恒（硬地滾球BC4雙打隊伍）

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責任編輯：李榮忠