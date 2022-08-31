【教師流失】開學前急請人或涉教師臨時悔約　教工會：教師須賠錢惟學校少追究

▲ 教工會主席黃建豪指，今年開學前教師臨時毀約情況嚴重。（資料圖片）

學校在開學前夕急於聘請教師的情況以往少有，香港教育工作者工會主席黃建豪指，若涉及教師臨開學前悔約，有機會要向學校賠錢，但實際上普遍校長也不會再追究，但求盡快重新招聘人手。

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黃建豪表示，受移民潮影響，今年應徵者簽約後悔約情況嚴重，他指常額教師一般5月份簽約，但有教師在6月之後獲得另一學校聘任，卻選擇在9月1日開學前「最後一刻」才踢約，令學校大失預算。

他續說，該會曾徵詢法律意見，指即使有關合約是在9月1日生效，但簽約後解約便要計足代通知期，常額及合約教師一般分別為3個月及1個月，故假如校長欲追究代通知金，是有機會「追得返」，「好多校長知道都唔去追嗰萬零兩萬蚊，不如快啲請人。」

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記者：馮琪雅