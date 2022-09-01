【港產飛魚】泳將伍棹然負笈美國見識世界級水平　學懂謙卑推動超越自己

▲ 泳將伍棹然負笈美國見識世界級水平，學懂謙卑推動超越自己。（梁偉榮攝）

運動員一生都是在挫折中磨礪，由曾經失落亞運席位，至今年7月連破3個香港短池紀錄的飛魚伍棹然，坦言並無特別興奮感覺，反指自己仍未夠好，需要在細節上繼續進步。

負笈美國令他見識到世界級水平，更學懂謙卑，明白到水平上的差距，推動自己更努力追到同一水平、甚至超越。

伍棹然師承「大師姐」，蔡曉慧願放手助更上層樓（詳情即看【下一頁】）。

今年20歲的伍棹然在中學時，已是拔萃男書院泳隊隊長，帶領男拔完成男子游泳學界27連霸。曾以15歲之齡代表香港參加世界中學生運動會，年少成名的他直言，在中五時已立志到美國升學，因看到何詩蓓、歐鎧淳、蔡曉慧等「香港飛魚」都負笈美國訓練，故希望跟隨她們的腳步。

自己都想在美國訓練，看看是否適合自己，可以做得更加好。

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爆疫延赴美 留港捱夜上網課

原定於2020年8月到美國喬治亞大學報到，惟當時全球疫情大爆發，大部分航班都停飛，伍棹然指當時美國每日新增逾10萬宗確診個案，在疫情影響及家人擔心下，決定第一個學期留港上網課。

由於美國與香港有12個小時的時差，伍棹然常「捱夜」凌晨上課，直至2021年1月才抵達美國，正式開展大學生活，「當時連游水都暫停，去美國前一個月都無練水，當時另有一番感覺。」

美處子戰失利 獲鼓勵勿言棄

「去到美國要用回數星期慢慢重拾狀態、體能。」伍棹然指「停水」後反而令他更自律，再加上當時作為「新仔」，心急想有好表現，故更努力於訓練上。惟伍棹然在美國的處子戰上，卻事與願違，表現未如理想，「第一次比賽是地區聯賽，比預期游得差，第一年未能參與全美大學體育協會（NCAA）比賽。」當時伍棹然感失望及沮喪，又質疑自己「如此努力為何游出的時間欠佳」，幸好獲隊友及教練支持，鼓勵他不要放棄，仍年輕有大量機會。

經過在美國訓練及比賽後，伍棹然意識到隊友水平高，自己需要比別人付出更多的努力才可追上隊友、甚至超越他們，自己的心態上、對游泳的態度亦開始有轉變，「以前部分訓練不太合適自己就不太想游，到美國才知道隊友的水平很高。」

水平上的差距令他意識到，「每一次訓練都要以100%去做，就算辛苦都同自己講，如果想游得更快就要比隊友更努力，推動自己到同一水平甚至超越他們。」終於伍棹然在今年3月達成自己一年級時的目標，進軍NCAA。

放眼世界賽 冀全破個人紀錄

負笈美國更令伍棹然學懂謙卑，即使上月連破3個香港短池紀錄，他亦坦言「不是特別興奮」，並認為在香港可能是一個紀錄，但在世界、甚至他的隊友都能輕易游出，反指自己在不少細節上可以做得更好。

我可接受游出這個時間，但我可要求更好，對自己要求更快。

展望未來，伍棹然指雖然達成了當初訂立進軍NCAA的目標，但參賽後發現對手已是世界級水平，仍然需要繼續鞭策自己，下年目標游進16名內，並放眼12月舉辦的短池世錦賽，冀望在所有項目都打破個人紀錄。

伍棹然升學特意選擇少亞洲人區，冀添新衝擊（詳情即看【下一頁】）。

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記者：李榮忠