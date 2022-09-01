【嚴師高徒】伍棹然師承「大師姐」　蔡曉慧願放手助更上層樓

▲ 伍棹然師承「大師姐」，蔡曉慧願放手助更上層樓。（梁偉榮攝）

伍棹然師承「大師姐」、前香港游泳代表隊成員蔡曉慧，兩師徒亦早已結緣。蔡曉慧以「寶藏」形容伍棹然，雖手持寶藏，但蔡曉慧亦捨得放手，助他更上一層樓。

港產飛魚伍棹然負笈美國見識世界級水平，學懂謙卑推動超越自己（詳情即看【下一頁】）。

引進美式訓練 雖辛苦惟有用

蔡曉慧回想在一次泰國分齡賽帶隊，認識到當年12歲的伍棹然，直至2017年兩人再身處同一個泳會，令她能成為伍棹然的教練。蔡形容「有少少是緣份注定」，她指從小就知曉伍棹然有潛質，形容他游泳時「好輕鬆，好輕」，划水、踢腳有效率。

我覺得像一個寶藏到手，都希望幫助他發揮最好。

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跟隨蔡曉慧訓練約3年，伍棹然直言對美式訓練感到新鮮，「她將美國訓練方式帶進來，雖然辛苦但會覺得有用。」面對手上的寶藏，蔡曉慧亦捨得放手，她指香港資源有限，而美國大學資源更豐富、有配套，單是體能訓練就已有整個訓練基地，坦言到某個時候作為教練要學懂放手。

如果強迫他在港升讀，強迫他跟我訓練的話，未必能將他所需要的帶給他。

期待短池世錦賽 有更好發揮

蔡指，美國更着重陸上訓練，佔整體約4成，而香港則以游水為主，陸上訓練只佔約1成。她認為，伍棹然已在香港「打好技術底」，若再有力量加持，可以更上一層樓，「他（從美國）回來明顯更強壯。」面對留學回來狀態大勇的伍棹然，蔡曉慧依然嚴厲，指他現時雖有力量，但技術有點走樣，有時用錯「死力」。

技術要與力量同時配合，增加了力量，要調節技術才可以發揮訓練效果。

不過，這位嚴厲教練對伍棹然充滿信心，期待他在12月短池世錦賽有更好發揮，蔡曉慧說︰「他要用到以前所學的，不要因壓力失準。」

伍棹然升學特意選擇少亞洲人區，冀添新衝擊（詳情即看【下一頁】）。

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記者：李榮忠