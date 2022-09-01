【港產飛魚】伍棹然升學特意選擇少亞洲人區　冀添新衝擊

▲ 伍棹然升學特意選擇少亞洲人區，冀添新衝擊。（梁偉榮攝）

在美國讀大學的生活為伍棹然帶來全新的體驗，到外國升學的他不擔心人生路不熟，反而特意選擇較少亞洲人的州份，希望帶來新衝擊。

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伍棹然早在中五已經開始計劃赴美升學，當時透過網上接觸不同大學的教練，聯絡了約10間游泳水平高的大學，最後在考慮學業及游泳訓練後，選擇了喬治亞大學。伍指，當地大學未有考慮文憑試成績，會視乎學生中學的成績及游泳成績作取錄。

慶幸遇好隊友 獲特別照顧

在初來報到、甚麼都不懂時，伍棹然慶幸遇到一班好隊友，對他特別照顧，會帶他去不同地方，介紹學校環境。他特別感受到美國地廣人稀，不像香港到處都是人，感覺上較舒服，而且學業不算太繁重，由宿舍步行到泳池亦只需5分鐘，令他有更多時間休息。

不少人到外國升學會擔心人生路不熟，伍棹然反而特意選擇較少亞洲人的地區，認為「到外國讀書如果跟隨同一班人其實沒意思，不能訓練英文倒不如留港」。

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記者：李榮忠