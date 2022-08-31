【新冠口服藥】研究指服輝瑞藥可減逾2成入院機會　惟2款藥均無助減重症或死亡

▲ 研究指服輝瑞藥可減逾2成入院機會，惟2款藥均無助減重症或死亡

本港第五波疫情今年初爆發，醫管局自3月疫情高峰時起開始處方2款新冠口服藥，包括默沙東的莫納皮拉韋（Molnupiravir），及輝瑞的帕克斯洛維德（Paxlovid）；港府專家顧問許樹昌參與的研究指，服用Molnupiravir無助減入院風險、服用Paxlovid則可減逾2成機會；惟兩款藥物均無助減低入深切治療部、插喉和死亡的風險。

2月16日至3月31日有94,167名患者到醫管局指定診所求醫，撇除當中271人需即日入院，及13人同時獲處方兩款藥，是次研究對象為剩下93,883名患者，其中83,154人沒有服用口服藥、5,808人獲處方Molnupiravir、4,921人獲處方Paxlovid。

3類患者中，有較多疾病，如心血管疾病、糖尿病、呼吸系統疾病等，且去年住院較多，及疫苗接種率較低為獲處方Molnupiravir的患者，其次為處方Paxlovid的患者。

在跟進相關患者30日後，1,931人需入院繼續接受治療，佔整體2.1%，當中沒用藥、獲處方Molnupiravir，及獲處方Paxlovid病人分別佔1,322人（1.6%）、437人（7.5%）及172人（3.5%）。

而在入院接受治療的患者當中，28.9%人更須接受氧氣治療，9.3%人要再用抗病毒藥瑞德西韋；另93,883名患者中，有225人（0.2%）須入深切治療部或插喉，甚至不治離世，當中151人未曾服用口服藥、53人曾服Molnupiravir、21人曾服Paxlovid。

團隊表示，服用Paxlovid及Molnupiravir入院風險分別為0.79及1.17，而服用默沙東後未能有效減低入院風險；服用輝瑞則可減低兩成風險。研究又指，服用兩款新冠口服藥均無助減低入深切治療部、插喉和死亡的風險。

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記者：鄧凱文