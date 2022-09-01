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【周末好去處】合味道紀念館「進擊的巨人」限定打卡點　9月推限定特別版即食麵送收藏卡【內附地址】

休閒消費 10:36 2022/09/01

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「進擊的巨人ｘ合味道紀念館香港」期間限定展將於9月9日至10月20日舉行。（商戶提供）

繼早前日清食品有限公司與人氣動畫「進擊的巨人」推出的創意聯乘電視廣告，合味道及出前一丁兩大品牌將於9月再度推出聯乘特別版包裝！同時，一眾巨人及人氣角色亦會於9月9日至10月20日進擊「合味道紀念館香港」，為消費者及動漫迷帶來更多驚喜。

是次推出的特別版包裝會由合味道海鮮味、香辣海鮮味及咖喱海鮮味率領，除了杯身包裝換上艾倫、米卡莎及兵長等一眾人氣角色及巨人插畫外，杯蓋底亦可以看到主角或巨人的身影。粉絲可掃描杯蓋底的二維碼，賺取積分換領豐富獎賞！

現凡購買「合味道 x 進擊的巨人」特別版杯麵，使用「日清食品體驗館」WeChat小程式掃描杯蓋底的二維碼，即可賺取70分積分，再憑指定積分換取獎賞！(普通W型杯蓋之合味道杯麵每杯可賺取7分積分)。

出前一丁北海道小麥粉麻油味、豬骨湯味、黑蒜油豬骨湯味、麻辣鍋味五包裝即食麵亦會於9月換上「進擊的巨人」特別版包裝，於香港各大超市、便利店及零售商發售。每包出前一丁北海道小麥粉特別版五包裝即食麵均藏有隨機1款「出前一丁x進擊的巨人」Final Season收藏卡，一共9款當中更包括1款特別版，絕對值得動漫迷收藏！

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「進擊的巨人」期間限定展

除了新一輯聯乘廣告及特別版包裝登場外，一眾「進擊的巨人」角色亦將於9月9日至10月20日現身「合味道紀念館香港」，舉行「進擊的巨人期間限定展」。場內及入口處特設多個注入合味道及出前一丁品牌元素的巨人裝飾，讓公眾體驗化身為「進擊の麵人」，以及與「進擊の清仔」、里維兵長及艾倫等主角合照留念。

巨人來襲期間，顧客不僅可於「我的合味道工作坊」及「出前一丁工作坊」親手打造充滿個人特色及專屬的合味道杯麵及出前一丁，完成後更可獲贈期間限定的「進擊の巨人」貼紙，數量有限，送完即止。

合味道紀念館香港

地點：尖沙咀中港城2樓26-35號
開放時間：逢星期一、二、四、日：上午11時15分至下午8時15分
              逢星期五、六及公眾假期：上午11時15分至下午9時15分
              逢星期三：休館

記者：王嵐

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