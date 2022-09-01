【天氣不穩】超強颱風軒嵐諾向西移動趨台　持續風力高達每小時240公里或成今年「風王」

▲ (天文台截圖)

熱帶氣旋「軒嵐諾」在本周二（30日）增強為超強颱風。天文台昨天（31日）表示，「軒嵐諾」除了風暴結構完整外，它擁有一顆渾圓的風眼，「軒嵐諾」應會超越4月時的超強颱風馬勒卡成為2022年西北太平洋上的「風王」。熱帶氣旋軒嵐諾於8月下旬在一片溫暖的太平洋海域上誕生，並在垂直風切變較弱的環境中快速增強為一個超強颱風，其中心持續風力已高達每小時240公里，相信會為其途經之處帶來嚴重的影響。

天文台表示，相比在西北太平洋上熱帶氣旋典型的轉向型路徑，「軒嵐諾」的預測移動路徑較為獨特。受高空反氣旋引導，「軒嵐諾」在未來一兩日會先向西南方向移動，隨後受華中的高空西風槽影響，高空反氣旋會稍為減弱，「軒嵐諾」所受的引導氣流會有所改變，以致「軒嵐諾」會在台灣以東海域改變移動方向。現時最新概率預報顯示，軒嵐諾較大機會採取偏北移動方向，但亦有一定可能性會採取偏西移動路徑，移向台灣一帶。

不過，雖然「軒嵐諾」的中心和香港的距離頗遠，但受到其外圍下沉氣流以及乾燥的大陸氣流影響，本周後期華南一帶大致天晴，天氣持續酷熱。天文台提醒，在持續酷熱天氣下，市民要多喝水及避免長時間在陽光下曝曬，避免受太陽紫外線曬傷並且慎防中暑或因酷熱而引起不適。

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責任編輯：余思嵐