【開學日】運輸署稱上午交通大致暢順　將繼續密切監察情況

▲ （資料圖片）

今日（9月1日）是開學日。運輸署表示，今日上午的交通大致暢順，公共運輸服務基本上能滿足需求。



運輸署緊急事故交通協調中心今日由上午6時30分起，密切監察交通及公共運輸服務情況。該署亦派員到全港各主要公共運輸交匯處交通接駁點和學校區實地監察，向協調中心匯報最新情況，在有需要時安排加強公共運輸服務，或通知警方協助疏導交通。一如以往的開學日，整體的路面交通，包括各主幹道、過海隧道，以及學校區域的交通，較平日繁忙。儘管如此，各條主要幹道及過海隧道的交通大致正常。在公共運輸服務方面，港鐵及巴士各路線均維持正常服務。

署方再次提醒學生，應預留充裕的交通時間，並要注意道路安全。需乘搭渡輪的學生應盡早了解渡輪航線班次、船種及航程時間。同時，由於學校區域交通可能較繁忙，駕駛人士應盡量避免駛經這些區域。

【TOPick診症室】椎間盤問題或影響日常細微動作 骨科醫生拆解不同徵狀成因

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐