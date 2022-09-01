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【視后離巢】視后唐詩詠外闖跳入舞台劇　TVB高層出力挽留無阻離巢決心

娛樂 10:38 2022/09/01

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TVB視后唐詩詠離巢！在2018年憑《不懂撒嬌的女人》在「萬千星輝頒獎禮」中奪最佳女主角的詩詠，近年曝光率相對減少，今日有報道指效力TVB近20年的詩詠將於本月離開大台！

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轉戰舞台劇

現年41歲的詩詠在2003年加入TVB後，參演青春劇《當四葉草碰上劍尖時》，隨後不斷獲得演出機會，在2018年更憑《不懂撒嬌的女人》的凌禹勤（Cherry）一角榮登視后寶座。拍劇以外，唐詩詩近期廣告收入不少，跟當年摘視后後的風光大不相同。

有指詩詠推劇、閉關一年，與恩師甄詠蓓（Olivia）合作舞台劇。二人多年前在法國大師Philippe Gaulier於馬來西亞舉辦的短期課程中碰面，後來詩詠便開始隨Olivia學戲。

詩詠會親手打造屬於自己的舞台劇，主題為詩詠父母離異、孤獨成長，她除親自演出外，也會擔任編劇，十分用心！

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如常為劇集宣傳

截至現時，詩詠今年一共有3套有份演出的劇集播出，包括：《鐵拳英雄》、《回歸光影頌: 我的驕傲》、《白色強人II》。

而她最近也有現身《白色強人II》的宣傳活動，至於有份主演的《超能使者》、《隱形戰隊》亦快將播出，屆時她會如常為兩劇做宣傳工作，但辭演在7月開拍、以PTU為題材的劇集。

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簽約邵氏？

近年TVB視后級花旦「買少見少」，據知高層樂易玲曾親自挽留、出動銀彈攻勢也不成事。

而兩屆「視后」胡定欣在2020年11月宣布自己約滿離巢TVB，又有傳她將轉投古天樂公司旗下，最終落實加盟邵氏。詩詠又會否走相同的方向？不過由於她需要騰出一年時間來籌備、排練及演出舞台劇，簽約邵氏似乎也屬不可能。

撰文 : TOPick柴犬出動

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