【生命鬥士】13個月大患神經母細胞瘤第4期　梓瑤抗癌成功開展K1新生活

▲ 梓瑤曾患上神經母細胞瘤第4期，終抗癌成功開展K1新生活。

不論成功戰勝癌魔，又或仍在奮力對抗癌病的孩子，他們每一位都是生命勇士。現年3歲的梓瑤在13個月大時患上神經母細胞瘤第4期，經過一年的治療後，她成功抗癌，生活漸漸重回正軌。今天9月1日是很多學生開學的大日子，梓瑤日前亦開始入讀K1，成為幼稚園新生。

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經一年艱辛治療康復

梓瑤在13個月大時發燒，經過不斷檢查後，確診患上罕見癌症神經母細胞腫瘤第4期。其後她逐步接受5大療程，先後完成80日化療、切除腎上腺腫瘤的開肚手術、住院60日進行幹細胞移植，還有為期5個月、5次的免疫治療，期間還要同步接受電療。她終於在去年8月完成所有治療，出院回家。

小小年紀的梓瑤面對密集式治療，縱然受病痛折磨，但她堅強地面對。在抗癌路上，梓瑤父母一直陪伴著女兒，他們在facebook專頁「We are family 梓瑤」分享近況，剛踏入3歲的梓瑤於本周一（29日）第一日返幼稚園，成為K1學生，父母願她享受校園生活，愉快學習。

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身體指數正常可返學

梓瑤爸爸接受TOPick訪問時表示，雖然梓瑤現在各項指數正常，步入監察期，但每隔3個月要到醫院做一次大檢查。他坦言一家人的生活開始回復正常，「媽媽全職照顧梓瑤，我就努力搵錢」。隨著女兒康復，他的心情亦放鬆了不少，只是仍有憂慮︰

瑤瑤出世這幾年的確比較吃力，但辛苦不緊要，最緊要好返，開心健康。有時害怕她有任何變化，盡量不多想，向好方面看。

因梓瑤之前待在病床一段長時間，「跑跑跳跳比同齡孩子進度差少少，要慢慢追進度」，除此之外，她在學習上一切正常也學得快。爸爸表示︰

她現在大了，知道自己曾經有腫瘤，可能因此比較懂事。

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獲愛心幼稚園取錄

早前醫生告知梓瑤身體各項指數回復正常水平，可以返學融入正常學習生活。父母在4月開始為她張羅入學事宜，辦入學證、申請文件、找學校等。可是他們找了幾間學校都沒有回音，慶幸遇到一間有愛心的幼稚園，他們跟校方談及梓瑤的情況後，獲學校面試又參觀校舍，最終順利入讀該校。

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記者︰駱秀玲