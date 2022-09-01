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【廉政公署】廉署委任前廉政專員白韞六任特別顧問　期間繼續擔任國際反貪局聯合會主席

社會 10:01 2022/09/01

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前廉政專員白韞六。（資料圖片）

廉政公署今日（9月1日）宣布就國際反貪局聯合會主席一職的過渡安排，及委任前廉政專員白韞六出任廉政公署特別顧問，為期一年，期間繼續擔任聯合會主席。有關安排獲中央人民政府及香港特別行政區政府支持。
　　 
廉政公署期望透過是次安排，可讓主席一職在符合聯合會會章的要求下順利過渡；亦有助廉政專員胡英明處理聯合會的銜接工作。白韞六今年1月以時任廉政專員身分，在中央人民政府和香港特別行政區政府批准下，成功當選聯合會主席。根據聯合會會章，主席須由機構的領導人或指定官方代表出任。

白韞六在過去10年一直積極參與聯合會工作，更自2017年起擔任聯合會培訓委員會召集人，成功推動多項聯合會培訓項目。在未來12個月，白先生會繼續帶領聯合會推進多項計劃，及協助銜接工作。
　　 

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責任編輯：余思嵐

白韞六 廉政公署 香港 行政

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