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【求職陷阱】35歲男墮虛擬貨幣代購騙局　失27萬元

社會 10:17 2022/09/01

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(istock圖片)

一名男子於平台代購虛擬貨幣以賺取佣金，失去27萬元。

警方於今日（9月1日）接獲一名35歲本地男子報案，指早前回應陌生人發出的招聘信息，透過充當買家於平台代為購買虛擬貨幣以賺取佣金。

事主遂按指示，先後將27萬分6次存入對方指定的三個銀行帳戶以作購買虛擬貨幣之用。為獲取受害者信任，騙徒初時曾向受害人發放佣金。惟當事主與騙徒其後失去聯絡後，才知受騙，於是報警求助。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。

警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。

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責任編輯：余思嵐
 

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