【香港小姐2022】獎門人復工公布港姐遭疫襲最新安排　曾志偉：6百萬元機械舞台報銷

▲ 曾志偉確診後首復工，親身公布港姐疫襲的最新安排。

TVB總經理曾志偉上月22日完成其主持的《開心無敵獎門人》節目錄影後，證實確診新冠肺炎，接受媒體查詢病況時聲音沙啞，一度傳出他病情嚴重，其後發聲明指僅屬小毛病。

留家休養一個多星期後終於康復，昨日（8月31日）首度復工現身電視城，聯同今屆港姐競選司儀麥美恩、邵初、梁凱晴及關楓馨，為周日（9月4日）播出的港姐特備節目進行錄影。

【香港小姐2022】港姐取消準決賽 紅館一次過舉行決賽選出三甲

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確診後首復工

曾志偉與麥美恩一同無罩接受《東張西望》訪問，已經痊癒的「獎門人」可見其精神飽滿，說起話來都中氣十足。

他直言從沒想過在這段重要時刻確診，適逢《2022香港小姐競選》準決賽原定於9月4日晚上舉行，加上近期《開心無敵獎門人》趕工錄影：「結果出咗一集冇『獎門人』嘅《獎門人》，要趕畀觀眾，好在錄咗！」

▲ 左起：梁凱晴、麥美恩、曾志偉、邵初、關楓馨

昨日TVB發通告宣布《2022香港小姐競選》準決賽正式取消，並將9月25日假紅館舉行的決賽二合為一。

曾志偉表示原本想打造「不一樣的semi-final」給觀眾，由4位港姐的全女班司儀組合，以至今年的舞台主題，均花下不少心血和資金打造：「後面屏幕會升高升低，兩邊係好大好高嘅屏幕，依家大家已經睇唔到。我哋依家企依個位，其實係一個好大嘅水池，下面會一路滲水出嚟，上面會落雨，我哋有一個好大型嘅歌舞劇《Singin' in the Rain》，佳麗已經排好晒，結果做唔到。」

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600萬舞台報銷

他透露整個舞台製作共花費超過5、600萬元，但由於準決賽取消而無奈報銷：「全部為今次個景特登燒出嚟，升降、水池噴水......已經都冇喇。冇辦法啦，人生就係咁，好多意外就係意料之外。」

因為適逢今年是香港小姐50周年金禧誌慶，所以曾志偉強調要主力做好港姐總決賽：「喺佢哋驗到一線（陰性）之後，我哋就會將所有佳麗集中埋一齊，點對點返公司綵排，然後返酒店，確保25號順順利利去進行。」