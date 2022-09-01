【防疫嚴苛】國際龍舟錦標賽改泰國舉行　總會促設免檢疫路線圖

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明年8月的世界龍舟錦標賽將由香港移師到泰國舉行。香港龍舟總會主席鍾志樂今日（9月1日）表示，未來有更多體育比賽因爲本港防疫政策而轉到其他國家舉行，希望政府提供清晰的防疫政策路線圖，讓業界參考。

香港龍舟總會主席鍾志樂接受電台訪問時指，對比賽未能在本港舉行感到可惜，有運動員就此感到失望，認為事件有極大影響。國際龍舟聯合會執委會在作出決定時，關注到相關人員來港前需要接種疫苗，到港後要每日做核酸檢測，而且比賽時可能需要以閉環形式進行，反之其他國家的防疫措施較能方便運動員。

最終（國際龍舟聯合會執委會）覺得既然香港有這麼多限制，他們想去其他更容易做的國家。對體育運動極大影響，我最擔心是未來會否有其他承辧了的項目，因防疫政策轉移至其他國家。可否由我們代表業界與政府商討，有路線圖告訴大家，何時有機會會開放政策

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責任編輯：余思嵐