  • 32°C
香港時間 : 2022901日 (週四) 11:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫嚴苛】國際龍舟錦標賽改泰國舉行　總會促設免檢疫路線圖

社會 10:32 2022/09/01

分享：

分享：

熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

（資料圖片）

明年8月的世界龍舟錦標賽將由香港移師到泰國舉行。香港龍舟總會主席鍾志樂今日（9月1日）表示，未來有更多體育比賽因爲本港防疫政策而轉到其他國家舉行，希望政府提供清晰的防疫政策路線圖，讓業界參考。

香港龍舟總會主席鍾志樂接受電台訪問時指，對比賽未能在本港舉行感到可惜，有運動員就此感到失望，認為事件有極大影響。國際龍舟聯合會執委會在作出決定時，關注到相關人員來港前需要接種疫苗，到港後要每日做核酸檢測，而且比賽時可能需要以閉環形式進行，反之其他國家的防疫措施較能方便運動員。

最終（國際龍舟聯合會執委會）覺得既然香港有這麼多限制，他們想去其他更容易做的國家。對體育運動極大影響，我最擔心是未來會否有其他承辧了的項目，因防疫政策轉移至其他國家。可否由我們代表業界與政府商討，有路線圖告訴大家，何時有機會會開放政策

【TOPick診症室】椎間盤問題或影響日常細微動作　骨科醫生拆解不同徵狀成因

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【行劫案】上水發生扑頭劫案　23歲男失約10萬元財物
今日 09:03
【行劫案】上水發生扑頭劫案　23歲男失約10萬元財物
【信號故障】山頂纜車信號故障暫停服務　今天已購票人士可獲安排退票或改期
今日 09:19
【信號故障】山頂纜車信號故障暫停服務　今天已購票人士可獲安排退票或改期
【天氣不穩】超強颱風 「軒嵐諾」向西移動趨台　或成今年「風王」
今日 09:32
【天氣不穩】超強颱風 「軒嵐諾」向西移動趨台　或成今年「風王」
【開學日】運輸署稱上午交通大致暢順　將繼續密切監察情況
今日 09:42
【開學日】運輸署稱上午交通大致暢順　將繼續密切監察情況
【廉政公署】廉署委任前廉政專員白韞六任特別顧問　期間繼續擔任國際反貪局聯合會主席
今日 10:01
【廉政公署】廉署委任前廉政專員白韞六任特別顧問　期間繼續擔任國際反貪局聯合會主席
【求職陷阱】35歲男墮虛擬貨幣代購騙局　失27萬元
今日 10:17
【求職陷阱】35歲男墮虛擬貨幣代購騙局　失27萬元

你可能感興趣

【行劫案】上水發生扑頭劫案　23歲男失約10萬元財物
今日 09:03
【行劫案】上水發生扑頭劫案　23歲男失約10萬元財物
【信號故障】山頂纜車信號故障暫停服務　今天已購票人士可獲安排退票或改期
今日 09:19
【信號故障】山頂纜車信號故障暫停服務　今天已購票人士可獲安排退票或改期
【天氣不穩】超強颱風 「軒嵐諾」向西移動趨台　或成今年「風王」
今日 09:32
【天氣不穩】超強颱風 「軒嵐諾」向西移動趨台　或成今年「風王」
運動 運動員 泰國 龍舟 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【戀講嘢】楊文蔚男友被發現偷食　盡獻殷勤成功箍煲有結婚共識
13:31 2022/08/31
【戀講嘢】楊文蔚男友被發現偷食　盡獻殷勤成功箍煲有結婚共識
【帶貨女王】自爆拒收老闆預付優厚酬勞　章小蕙開時裝店兩年勁賺6千萬元
12:53 2022/08/31
【帶貨女王】自爆拒收老闆預付優厚酬勞　章小蕙開時裝店兩年勁賺6千萬元
【持械行劫】銅鑼灣鬧市錶行遭4匪持刀槍行劫　劫走約80隻名錶後逃去
14:22 2022/08/31
【持械行劫】銅鑼灣鬧市錶行遭4匪持刀槍行劫　劫走約80隻名錶後逃去