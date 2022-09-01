【隔離生活】一家四口確診入住啟德隔離營　大讚新方艙3大優點：好彩入咗嚟

▲ 有網民最近就分享，一家四口入住啟德方艙的情形，大讚營內有3大優點。

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（31日）新增9,495宗確診個案，包括9,267宗本地個案及228宗輸入個案。社區隔離設施需求有所增長，設於啟德郵輪碼頭的啟德檢疫中心亦已陸續投入運作。有網民最近就分享，一家四口入住啟德方艙的情形，大讚營內有3大優點，但也有一項缺點，然而網民仍然認為，獲安排入住啟德方艙是「好彩」，又指「如果去咗其他嘅隔離營都唔知點攪。」

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據Facebook群組「真．荃灣友」，有網民周二（30日）發帖，表示全家確診，獲安排入住啟德檢疫中心，直言「我哋真係好彩，入咗黎啟德」。事主細數隔離營內3大優點，首先是設施簇新：

眼見呢度新就唔再講，我哋入房啲浴簾，電水煲，電視各樣全部係全新未開過包緊膠嘅。

而事主也大讚營內膳食：「睇相都好過竹篙灣。」同時分享了兩張食物相，有中式包點及白汁蘑菇意粉。至於物資方面，事主讚「非常充足」，有奶粉、尿片和衛生巾，也有杯麵及各樣飲品供應。

事主估計一家人還要再多隔離4、5日，前後會在營內住10多天，事主表示：「如果去咗其他嘅隔離營都唔知點攪。」而他亦叮囑各位街坊要保重身體。

點擊睇營內設施物資：

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帖文引起網民議論紛紛，有網民祝福事主早日康復，而事主在與網民交流時也透露，啟德隔離營惟一不足之處是睡床不足：「我呢度最衰係一家4口都係得2張床。瞓到腰痛。」點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣