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【美食速報】Tiffany夏日限定下午茶　招牌迷你Blue Box蛋糕回歸

休閒消費 11:55 2022/09/01

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The Tiffany Blue Box Cafe推出夏日限定下午茶，$688（兩位起）。（圖片品牌提供）

在炎熱的夏季，有甚麼好得過約埋三五知已high tea一番？位於尖沙咀的The Tiffany Blue Box Cafe大家都應該去過，為了迎接夏日，最近更推出夏季限定下午茶，喜歡品嘗三層架甜品的朋友一定要試試。

這一次限定下午茶以經典3層架登場，頂層的甜點包括清甜怡人的芒果椰子達克瓦茲，用新鮮芒果及椰子糯米飯製成不同層次與質感，配合芒果忌廉朱古力醬及青檸皮，滲出甜美果香。

至於酥脆鬆化的水蜜桃泡芙穿上紅彤彤的外衣，內裏則是日本水蜜桃果肉、果醬及忌廉；焦糖白芝麻撻是牛奶朱古力慕絲焦糖蛋糕，包裏著香甜焦糖白芝麻醬。而重點是大受歡迎的Tiffany迷你Blue Box蛋糕亦同時回歸，四方盒子造型的蛋糕內層是70%黑朱古力慕絲蛋糕，夾著榛子脆脆及覆盆子醬，伴著鳥巢朱古力蛋盛載了品牌藍色的棉花糖朱古力，精緻可口。

中層-松葉蟹盒子。（圖片品牌提供）

中層的鹹點有松葉蟹盒子，配搭洋甘菊啫喱及青蘋果。魚子醬龍蝦撻採用波士頓龍蝦及矜貴魚子醬，帶悠長的回甘；鵝肝慕絲酥皮以季節水果及熱情果啫喱襯托；士多啤梨凍湯融入瑞可達芝士，灑上開心果碎及紅菜頭苗，口感豐富。底層的糕點有全新自家製的法式杏仁蛋糕，加上鬆脆香口的香蒜鹽之花鬆餅，伴以奶油忌廉、番茄果醬及蜜糖珍珠一起享用。

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留意的是下午茶時於每天下午2時至6時30分供應，定價港幣$688 (兩位起)，額外每位收費為港幣$358，可選配指定咖啡或茶。

另加$88可配一杯Tiffany Blue招牌雞尾酒，或加$150配一杯巴黎之花特級乾型香檳，昇華你的下午茶體驗。

查詢：2362 9828

記者：何偉雄

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