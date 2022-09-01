【驚傳分手】名模Camila與里安納度傳分手　歷任女友均難逃「25歲魔咒」

荷里活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）近日傳出與拍拖5年的模特兒女友Camila Morrone分手，據指二人在有共識下和平分開，當中並不涉及第三者，分手正好在Camila的25歲生日後不久。

網民再次翻出有關里安納度的「25歲魔咒」，回想他歷任多屆的女友，每個都在25歲或之前跟他結束戀情，有網民笑謂：「非常專一！無論幾多歲都鍾意後生女。」

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現年47歲的影帝里安納度5歲時已經以童星身份入行，後來在1990年代開始正式投身電影界，在1997年憑著電影《鐵達尼號》打響名堂。

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近日傳出他與「星二代」兼模特兒女友Camila Morrone結束5年情，最近一次被傳媒影到二人出遊已經是今年7月初的事。據美媒引述消息指，里安納度與Camila屬和平分手，當中並不涉及第三者。

Camila在2017年與里安納度傳出戀情，在過去5年間二人打得火熱，一度傳出計劃結婚的消息。有指早在Camila 12歲的時候，其演員母親Lucila Sola與里安納度的好友阿爾柏仙奴（Al Pacino）交往，當時里安納度與Camila已經認識，而《鐵達尼號》上映時，Camila才6個月大。

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25歲魔咒

今年6月Camila剛渡過了她的25歲生日，此後就傳出二人「分訊」，有網民馬上想起情史豐富的里安納度，多年來的女伴統統都在25歲或之前與他分手，馬上為你盤點里安納度歷任女友。

2016年-2017年 Nina Agdal（與里安納度拍拖時的歲數：24-25歲）

在Camila之前，里安納度曾與丹麥模特兒Nina Agdal相戀，二人於2016年拍拖，翌年分手。Nina曾多為個大品牌包括内衣品牌Victoria’s Secret擔任模特兒，在2012年初入行時，更被運動雜誌評選為「年度最佳新秀」。

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2015年 Kelly Rohrbach（與里安納度拍拖時的歲數：25歲）

女演員Kelly Rohrbach在2015年、25歲那年跟里安納度拍拖，同年分手。Kelly畢業於倫敦音樂與戲劇藝術學院，入行初期主力在電視劇中參演小角色，後來開始了模特兒的工作，認識了里安納度。二人分手後，Kelly在2019年與全美國最富有家族「Walton family」的成員兼律師結婚。

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2013年-2014年 Toni Garrn（與里安納度拍拖時的歲數：20-21歲）

15歲已經入行為品牌Calvin Klein行騷的德國模特兒Toni Garrn，在19歲、2013年時邂逅里安納度，二人在翌年分手。來自德國的她身高183cm，擁有超級長腿，曾為多個國際奢華品牌包括Dior、Louis Vuitton、Chanel、Hermès擔任模特兒。前年的聖誕節答應了男友的求婚成為人妻。

2012年 Erin Heatherton（與里安納度拍拖時的歲數：22歲）

Victoria’s Secret模特兒Erin Heatherton在2011年與里安納度拍拖，同年分手。兩年後她與Victoria’s Secret解約，當時有傳因為她在時裝展的台上表現失準所致，又有指因為她跟里安納度分手而被踢走，直到後來她才解釋是因為身體問題才與品牌解約，近年更開創了健身事業，與男友亦已訂婚。

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2011年 Blake Lively（與里安納度拍拖時的歲數：23歲）

女演員Blake Lively在2011年與里安納度拍拖，同年分手，電視劇《Gossip Girl》（花邊教主）是她的代表作之一。Blake於2012年與「死侍」Ryan Reynolds結婚，二人育有3名女兒。

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2005年-2010年 Bar Refaeli（與里安納度拍拖時的歲數：20-25歲）

里安納度2005年與當時20歲的以色列模特Bar Refaeli拍拖，相戀長達5年直至2010年才分手。Bar Refaeli於2015年與以色列富豪Adi Ezra結婚，二人育有3名子女，而Bar Refaeli的身材仍然保持得非常好。

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1999年-2004年 Gisele Bundchen（與里安納度拍拖時的歲數：18-23歲）

里安納度1999年與當時19歲的巴西名模Gisele Bündchen拍拖，同樣拍拖長達5年，直至2004年分手。Gisele曾為内衣品牌Victoria’s Secret行騷多年，據知她當時更是品牌以最高金額簽下的模特兒。2002年她被福布斯選為年收入最高的模特兒第一名，並連續蟬聯此頭銜長達15年。

1996-1997 Kristen Zang 22歲（與里安納度拍拖時的歲數：22-23歲）

在里安納度拍攝電影《鐵達尼號》之前，曾與初出道的模特兒Kristen Zang傳出戀情，但僅維持短短一年便告吹。

1994年 Bridget Hall（與里安納度拍拖時的歲數：17歲）

Bridget Hall與里安納度相戀時年僅17歲，應該是他入行後第一位公開的女朋友。

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