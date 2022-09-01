【食用安全】女子海灘執蜆回家進食　全身麻痹無法說話中毒險死

▲ 女子海灘執蜆回家進食，突全身麻痹無法說話險亡。

許多人喜歡食海鮮，尤其蜆類海產，更是不少人心頭好。紐西蘭有一名女子卻因進食了從海邊附近撿獲的蜆，身體出現了嚴重狀況，由嘴唇發麻及感頭暈，至翌日更惡化至全身癱瘓，送院後才得悉中了「麻痺性貝毒」。

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根據外媒報導，紐西蘭的泰雅Kim Taia近日分享自身食蜆中毒的經歷，她於2014年到海灘遊玩時，見到岸上有三角斧蜆，於是便撿回家中烹煮食用，惟半小時後，嘴唇便感發麻，繼而頭暈，四周亦無法看清。她形容情況好像被人注射了麻醉劑，雖曾一度求診，但當時醫生建議是先回家繼續觀察。

豈料翌日早上病情卻急速惡化，她全身麻痺、難以呼吸需再度被緊急送院，正當醫生一籌莫展時，她告知自己曾提及自己曾食用蜆，才令對方恍然大悟，經檢查後，證實她體內「麻痺性貝毒」（Paralytic shellfish poison），需住院一周後才能順利康復。

根據食物安全中心資料，由於貝類是濾食性生物，容易攝取水中的毒藻，因此進食受藻源毒素污染的貝類，可導致中毒。當中貝類中毒可分為4大類別:‧麻痺性、下痢性、神經性、及失憶性。而麻痺性貝類中毒是能致命的綜合症，症狀主要為神經受損，且發病迅速。其症狀包括刺痛、麻木、口部周圍感到熾熱、失調、發燒、出疹和踉蹌等。這些症狀會維持好幾天，跟着便會自然康復。然而，有些嚴重的個案會在進食有毒貝類後 24 小時內出現呼吸系統停頓的況。

4種貝類中毒主要症狀：

麻痺性貝類中毒:刺痛、麻木、口部周圍感到熾熱、失調、發燒、出疹和踉蹌等。

下痢性貝類中毒:腹瀉、噁心、嘔吐、發冷、腹部出現中度至劇烈的痛楚及痙攣。

神經性貝類中毒:面部肌肉刺痛、冷熱感覺逆轉、心動徐緩及瞳孔擴大等。

失憶性貝類中毒:嘔吐、腹部痙攣、腹瀉及頭痛，尤其會導致短暫喪失記憶力。

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責任編輯：羅嘉欣