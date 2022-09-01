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【中秋節】東涌東海濱長廊明起舉辦「愛．團圓」花燈節　可參與傳統文化工作坊和猜燈謎遊戲

社會 11:16 2022/09/01

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（新聞處提供）

明日（9月2日）至9月13日在東涌東海濱長廊舉辦「愛．團圓」東涌海濱花燈節。花燈節將於中秋節及翌日舉行皮影戲表演、傳統文化工作坊和猜燈謎遊戲，供市民現場報名參與，名額先到先得。
 
花燈節將展出一系列中秋裝飾，包括由著名青年建築師蕭國健設計的巨型霓虹花燈和高四米的花燈牆，以及沿海濱懸掛約1 000個燈籠。亮燈時間為每日晚上6時30分至10時。中秋節及翌日（9月10日至11日）亮燈時間將延長至晚上10時30分。

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責任編輯：余思嵐

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