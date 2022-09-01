【娛圈夫婦】袁偉豪公開兩年來不接受專訪原因　坦言介意被指食軟飯「嫁畀張寶兒」

TVB藝人袁偉豪（Benjamin）、張寶兒（Bowie）結婚近兩年，兩小口十分恩愛，不時在社交平台公開合照、甜蜜字句以表達愛意。

在昨晚（8月31日），Bowie在Instagram開了接近2小時的直播，她起初與粉絲分享牙齒保健、早前到日本拍攝時所吃到的等等，至於仍在隔離酒店的Benjamin就於直播開始1小時13分鐘左右加入，Benjamin更盡訴心中情，重提當年結婚時被指入贅張家、靠外父才可買豪宅等新聞。

最新影片推介：胡定欣專訪

袁偉豪遇男人大忌

與老婆孖住開直播的Benjamin搽面護膚，又指自己在「執靚」與老婆的合照。有網民在直播中指袁偉豪「老了不少」，護夫心切的Bowie也曾先後為老公講說話，指老去是很正常、老去而變得更有經歷是值得欣賞、老公落力保養，更形容保養得宜的老公是逆齡呢！Benjamin聽過後相當開心，指老婆很好地為自己講說話。

後來，Benjamin提到自己遇上「男人大忌」之一的脫髮，指自己在今年年初同時拍攝《廉政行動2022》、《法證先鋒V》，有一個月時間是「劇疊劇」，再加上休息不足、投入角色，就令到自己出現脫髮情況。他指自己會不知不覺間「入角色」而自己也不知道，當時就是如角色般很疲累。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

曾介意被指食軟飯

袁偉豪後來提到自結婚後出現「嫁畀張寶兒」、「食軟飯」、「我（袁偉豪）係姓張」等的網上言論、傳媒報導，他直言自己當年好在意呢這一些言論，一點一滴也注入了他的內心，「自己奮鬥咗咁多年努力，叫做有啲成績、市場接受自己、有好角色、搵到啲錢、儲到啲錢，仲要面對被話我食軟飯，嗰啲人真係好無良心」。

他指自己過往都曾經在訪問中提過，但始終也會有一些保留。不過，他認為事情已經過去，現時自己也很開心。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

過去兩年停止接受專訪

他提到自己過去兩年停止接受專訪、不製造機會讓大家談論自己，皆因有其中一間傳媒是在近兩年針對他與Bowie，後來他開始多在綜藝節目現身，這證明他的狀態已是準備好與大家見面。

Bowie安慰老公，她指每一個藝人也有自己的難處，阿Ben在行內有所建立自然會更加在意各樣言論。阿Ben回應指相信沒有人會喜歡被欺負，是不能夠接受。他指自己是有義氣的人，過往也在網上為藝人爭取應有的。最後，阿Ben笑指以後可在直播中與大家直接分享，可不用接受訪問。