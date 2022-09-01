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【港區國安法】47人初選案區諾軒鍾錦麟表明認罪　押後9.28高院再訊待索取指示

社會 11:23 2022/09/01

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區諾軒。（資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪案，其中29名被告早前於交付程序中表明認罪，其中區諾軒及鍾錦麟今（1日）於高等法院首先進行案件管理聆訊，辯方律師申請押後案件，以待向被告索取進一步指示，法官將案押後至9月28日再作案件管理聆訊。

是次案件管理聆訊由國安法3名指定法官陳慶偉、陳嘉信及陳仲衡處理，不設陪審團審訊。案中被告毛孟靜，吳政亨、譚凱邦、范國威、吳敏兒等7人今亦被帶到法庭旁聽。

兩名被告代表律師申請押後案件，以待向被告索取進一步指示，控方不反對申請，亦沒有其他申請，法官遂將案押後至9月28日再作案件管理聆訊。

本案47名被告中，其中29名被告早前已於交付程序中表明認罪，當中包括區諾軒、鍾錦麟、梁晃維、岑子杰、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、譚得志、郭家麒、楊岳橋、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、劉穎匡、王百羽、戴耀廷、趙家賢、袁嘉蔚、徐子見、毛孟靜、馮達浚、李嘉達、吳敏兒、譚凱邦、范國威、呂智恆及岑敖暉，各被告由今天始至11月4日，分11批於高院作案件管理聆訊。

其餘18名被告包括伍健偉、楊雪盈、林景楠、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來、李予信、余慧明、陳志全、鄒家成、吳政亨、何桂藍、林卓廷、梁國雄，在交付程序中均表示不認罪，將於11月8日進行案件管理聆訊，預計需時3天。

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記者：梁錦麟

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