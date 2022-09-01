【煽動言論】涉於節目中發表煽動言論及洗黑錢逾千萬　網台主持傑斯認煽動及洗黑錢共4罪 

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網台D100 Radio主持「傑斯」尹耀昇涉在節目中發表煽動性的言論，及涉處理逾千萬的眾籌款項，被控串謀作出煽動意圖作為及洗黑錢共10罪，其女助手利寶麗亦涉2項洗黑錢罪。尹今（1日）於區域法院承認1項串謀作出具煽動意圖的作為罪和3項洗黑錢罪。

被告尹耀昇（52歲，網台節目主持），被控串謀作出煽動意圖作為罪。控罪指尹於2020年2月至11月期間，與其他人串謀作出具煽動意圖的作為，即主持、製作、發布及上載網上節目，意圖引起憎恨或藐視中央及或香港特別行政區或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港依法制定的的事項，或慫使他人不守法或不服從合法命令等。

3項洗黑錢罪指，尹在2020年2月至11月期間，在其上海商業銀行帳戶或其與利的銀行帳戶，有三筆分別為204萬港元、572萬港元及256萬港元的犯罪得益。

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記者：陳曉欣